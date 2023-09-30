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杭州亞運／射擊楊昆弼尋求衛冕 電競絕地求生M拚金

中央社杭州30日電
台灣桌球男雙組合莊智淵與林昀儒今天闖進4強後，確定銅牌起跳。新華社
台灣桌球男雙組合莊智淵與林昀儒今天闖進4強後，確定銅牌起跳。新華社

杭州亞運台灣代表隊明天將繼續拚獎牌，楊昆弼將在射擊男子不定向飛靶第2階段資格賽上陣，尋求衛冕，而電競絕地求生M將力拚金牌。

楊昆弼去年在世界飛靶錦標賽奪銅，並一舉射下巴黎奧運門票，上屆在亞運男子不定向飛靶摘金的他，明天將在第2階段資格賽上陣，期待能闖進決賽、完成連霸。

台灣亞運電競代表隊這次亞運最後1項比賽項目為絕地求生M，明天決賽將與中國、韓國、印尼爭奪金牌。

台灣桌球男雙組合莊智淵與林昀儒今天闖進4強後，確定銅牌起跳，明天4強賽將迎戰韓國組合張禹珍與林鐘勳，力拚獎牌成色。

台灣高球好手洪健堯目前前3輪結束，暫居第2，與領先香港選手許龍一僅有3桿之差，洪健堯將挑戰自2014仁川亞運潘政琮以來，再有台灣選手稱霸亞運男子高球。

施沛妤與楊合貞今天在競速溜冰女子1萬公尺計點淘汰賽決賽金包銀，明天台灣隊將在競速溜冰男、女子1000公尺賽項目繼續出賽，期待趙祖政、黃玉霖、劉懿萱、李孟竹能為台灣再添獎牌。

田徑部分，林昱堂、林詩亭明天將分頭在男子跳遠、女子100公尺跨欄決賽爭奪獎牌，「台灣最速男」楊俊瀚也將在男子200公尺亮相，期待能再次在亞運改寫全國紀錄。

高球 巴黎奧運 杭州亞運

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