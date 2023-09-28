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亞運電競／拚滿7盤銀恨…台向玉麟《快打旋風》惜敗南韓

記者蘇志畬／即時報導
向玉麟。(中華奧會提供)
向玉麟。(中華奧會提供)

中華隊電競好手「GamerBee」向玉麟在杭州亞運電競先擊敗自家人，挺進勝部冠軍戰爭金，與南韓選手金管禹拚戰到第七盤，向玉麟以3：4落敗，收下《快打旋風5》的銀牌。

電競在今年杭州亞運列入正式項目，向玉麟昨在敗部準決賽中勝出，而「石油王」林立偉在勝部冠軍戰中以1：2惜敗金管禹，兩人都落入今天的敗部冠軍戰，而這場「台灣內戰」中，向玉麟以4：2逆轉勝，挺進金牌戰，林立偉則先收下銅牌。

相較前期的三戰兩勝制，敗部、勝部冠軍賽採取七戰四勝，向玉麟選擇以露西亞（Lucia）面對金管禹的巴洛克（Vega），首戰數度將對手打到殘血，但欠缺關鍵一擊，輸掉第ㄧ盤。

第二盤向玉麟決定更換角色為納許（Nash），反將金管禹壓著打，扳平局面，第三盤雙方角色不變，向玉麟也連續拿下第2勝，然而第四盤向玉麟又輸給金管禹，變成2：2平手。

第五盤向玉麟又換回露西亞，結果還是無法反制，反被聽牌，第六盤只好又換成納許，絕地反撲再次戰平，決勝第七盤雙方角色不變，這次向玉麟未能延續手感，最終輸掉關鍵一盤。

杭州亞運 石油 南韓

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