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亞運體操／傳奇登場 48歲「丘媽」跳馬進決賽

新華社25日杭州報導
48歲的丘索維金娜完成第二跳後，向觀眾比出愛心。(新華社)
48歲的丘索維金娜完成第二跳後，向觀眾比出愛心。(新華社)

48歲的丘索維金娜(Oksana Chusovitina)25日晚在杭州亞運會體操跳馬賽場，以一身紅色體操服亮相，觀眾席爆發出熱烈掌聲。「丘媽加油！」有人大聲喊。

第一跳，丘索維金娜落地，雖小跳一步，但瑕不掩瑜，她露出一絲微笑。

第二跳，起跑，飛旋，落地，丘索維金娜張開雙臂，全場掌聲雷動。「丘媽」對著觀眾揮手致意，比出一個愛心的手勢。

等待成績時，「丘媽」對著鏡頭做鬼臉，眼角的皺紋寫滿笑意。最終，她以12.949分，資格賽第五的成績成功進入女子跳馬決賽。

影片來源：YouTube Sport Sensation

來到混合採訪區的「丘媽」一身淡綠色套裝，畫著淡妝，髮型精緻。當聽到有記者評價她「可能是本屆亞運會人氣最高、最受歡迎的運動員」時，她笑了：「會不會是因為我年齡大呢？」

對於當天的表現，丘索維金娜並不滿意，「可能是因為激動吧！」她吐了吐舌頭，「但我達到目標了。決賽中，我要上難度，力爭奪得一枚獎牌。」她的眼睛閃著光。

48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)
48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)

「48歲，參加過八屆奧運會，您什麼時候會考慮結束傳奇生涯？」當記者拋出這個「敏感」話題，丘索維金娜笑了：「難道你們不喜歡繼續看我比賽嗎？現在的我確實還沒想離開。」

當被問到是否會參加2024年巴黎奧運時，她答：「現在談參加巴黎奧運的目標還早，我會力爭先獲得奧運會資格。」

一旦成功，那將是丘索維金娜的第九屆奧運會，她將創造全新的歷史。

48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)
48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)

從1992年以獨聯體運動員身份參賽，到代表烏茲別克斯坦出戰，再因為兒子治病改為德國國籍，最終又恢復烏茲別克斯坦國籍，丘索維金娜八戰奧運會的故事堪稱傳奇。

2002年，丘索維金娜3歲的兒子被查出患有白血病，她變賣家產、瘋狂參賽，希望通過比賽獎金來供兒子治病。

為了更高的收入、更好的醫療條件，丘索維金娜轉籍德國出戰世界大賽。2008年北京奧運，她奪得女子跳馬銀牌，回報了德國的幫助，那一年她33歲。

「你未痊癒，我不敢老。」丘索維金娜的話感動了無數人。兒子病好後，她依然活躍在賽場。

「您如今參賽的動力究竟是什麼？」有記者追問。

「就像我多次說過的，體操讓我如此幸福和開心，我為什麼要結束、放棄我喜歡做的事呢？」

丘索維金娜說，自己已經在期待9月28日晚的跳馬決賽了。

48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)
48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)
48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)
48歲的丘索維金娜闖進跳馬決賽。(新華社)

巴黎奧運 德國 運動員

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