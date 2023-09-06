美網／3盤激戰拍下地主希望 謝淑薇女雙晉4強

謝淑薇和搭檔王欣瑜。（取材自臉書）

台灣「一姊」謝淑薇 美網和中國搭檔王欣瑜，延續法網 驚奇登頂的大滿貫連勝紀錄，今天美網8強賽再以3盤擊落列第3種子的地主組合高芙（Coco Gauff）／皮古拉（Jessica Pegula），4強門票到手，謝淑薇不但追平個人美網最佳成績，也拉出今年復出後的大滿貫女雙16連勝，有機會在美網就重回雙打「世界球后」寶座。

海峽組合法網前才決定聯手，第一次合作的大滿貫就拍下金盃，謝淑薇溫布頓 和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）再捧冠，生涯第6座大滿貫入袋讓積分三級跳，美網前的世界排名已回升到世界前9，這次和王欣瑜以第8種子身份挑戰美網。

今天面對地主組合，第2局王欣瑜第一個發球局就面臨破發點，雖瓦解第一個危機，但王欣瑜關鍵時刻出現雙發失誤，直接將局數送給對手，加上第3局皮古拉的發球局，美國組合連下4分，取得3：0領先，不過海峽組合接續連破帶保連拿5局，反取得5：3優勢。

第10局「盤末發球局」，王欣瑜再度遭破發，讓海峽組合喪失破發優勢，「搶7」中海峽組合又陷入1：3落，所幸謝淑薇好手感發威，2次高吊球直接送到底線，讓地主只能望球興嘆；謝淑薇高吊球帶動下，海峽組合直接連拿6分逆轉，以7：3先下一城。

第二盤海峽組合在高芙第一個發球局就破發，但2：0領先沒能維持，謝淑薇和王欣瑜發球局接連遭破，讓對手連拿4局逆轉，加上王欣瑜第9局再度遭破發，讓地主以6：3扳平盤數。

決勝盤海峽組合第3局率先破發，下一個謝淑薇發球局再瓦解6個破發點驚險保住，將領先擴大到3：1；接續高芙發球局，海峽組合第一個破發機會就把握住，優勢已到4：1，不料下個發球局王欣瑜就遭回破，謝淑薇發球局也陷入0：40落後，雖瓦解2個破發點仍遭突破，地主連拿3局將局數扳平到4：4。

決勝關頭，謝淑薇再發揮好手感，高吊球率先得分，接續靠對手接連失誤取得40：0領先，且第一個破發點就把握住，再取得局數5：4領先；王欣瑜在賽末發球局雖錯失第一個賽末點，仍在第2次機會靠謝淑薇的搶網拿下勝利，以6：4收下聯手的大滿貫10連勝。

謝淑薇美網女雙最佳成績是2012年的4強，今天收下2小時又12分鐘苦戰勝利，相隔11年追平個人最佳，下戰將碰列16種子的加拿大達布洛夫絲基（Gabriela Dabrowski）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）。

目前世界排名第9的謝淑薇，美網若再登頂，世界排名就將直衝第一，重新登上球后寶座。