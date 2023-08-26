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世界盃男籃 美國擊退紐西蘭奪首勝

中央社台北26日電
上屆世界盃男籃拿下隊史最差第7名的美國隊，今年捲土重來，今天預賽首戰迎戰紐西蘭，靠著攻守兩端發揮出色的班凱羅全場繳出21分、4阻攻，最終以99比72獲勝。（美聯社）
上屆世界盃男籃拿下隊史最差第7名的美國隊，今年捲土重來，今天預賽首戰迎戰紐西蘭，靠著攻守兩端發揮出色的班凱羅全場繳出21分、4阻攻，最終以99比72獲勝。（美聯社）

上屆世界盃男籃拿下隊史最差第7名的美國隊，今年捲土重來，今天預賽首戰迎戰紐西蘭，靠著攻守兩端發揮出色的班凱羅全場繳出21分、4阻攻，最終以99比72獲勝。

世界盃籃球賽首度在日本、菲律賓、印尼3地舉辦，今天展開第2天小組賽賽程。

曾5度在世界盃高舉金盃的美國隊，儘管今年12名球員全數為NBA球員，為各隊最多，但缺少大牌球星坐鎮，陣容星度不足。

美國隊這次預賽與希臘、約旦、紐西蘭分在C組，今天首戰對戰紐西蘭，開賽意外陷入4比14落後，隨後拉出一波8比0攻勢拉近比分，並靠著芮維斯（Austin Reaves）命中三分球反超，首節以19比18領先。

美國隊次節逐漸找到節奏，上半場結束將比分拉開至45比36，第3節靠著替補的班凱羅（Paolo Banchero）單節轟下12分，將領先分數擴大至18分。

美國隊哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在末節倒數6分11秒投進三分球，兩隊分差拉開至20分，也讓勝負大致底定，最終美國隊就以27分差迎接勝利。

美國隊陣中以效力NBA奧蘭多魔術隊的班凱羅全場拿下21分表現最佳，另有4籃板、4阻攻，而明尼蘇達灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）貢獻14分、7籃板。

其他組賽事部分，NBA明尼蘇達灰狼前鋒安德森（Kyle Anderson）以中文名李凱爾，今年7月成為中國男籃首名歸化球員，今天B組首戰率領中國隊迎戰歐洲勁旅塞爾維亞。

塞爾維亞儘管少了丹佛金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）坐鎮，仍以105比63大勝中國隊，且12名上場球員都有得分進帳，以鮑格達諾維奇（Bogdan Bogdanovic）、馬林可維契（Vanja Marinkovic）各得14分最多。

中國隊全場21次失誤，種下敗因，而備受期待的安德森首戰手感冰冷，9投0中，未添得任何分數。

委內瑞拉F組小組賽首戰對戰由達拉斯獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）領軍的斯洛維尼亞，委內瑞拉開賽就展現驚人的外線火力，首節三分球13投9中，但火力未能延續，斯洛維尼亞半場結束以56比51反超，並在第3節奠定雙位數領先優勢，最終在唐西奇繳出37分、7籃板、6助攻帶領下，以100比85勝出。

尋求衛冕的西班牙G組小組賽首戰對手為象牙海岸，由於兩隊實力相差一截，西班牙最終以94比64輕鬆過關。

世界盃 NBA 哈利

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