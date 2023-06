NBA／黃蜂榜眼嗆喬丹老了是老凡人 喬治才是他的GOAT

阿拉巴馬大學前鋒米勒(Brandon Miller),稍早確定以榜眼之姿加入黃蜂,而在選秀會前他自己爆料,試訓時曾和將下台的老闆喬丹 (Michael Jordan)互噴垃圾話,甚至嗆「籃球之神」老了,也因此讓黃蜂留下深刻印象。

作為本屆選秀大物之一,不少球隊邀請米勒參加私人試訓,而他在夏洛特表現出色,當下也傳出黃蜂榜眼籤就是他了。選秀會前米勒在廣播節目上分享和喬丹互噴垃圾話的趣事,當時他正在展示球技,向來嘴巴不饒人的「籃球之神」竟譏笑他:「你不過只是個射手。」

這位20歲新秀也立即回擊,他還原過程:「我就只是在那邊投三分而已,我知道自己的天賦以及才能,不能讓喬丹爬到你頭上,這樣他會感覺良好,所以,我嗆了一些話回去。」他接著說,自己當然不會被壓著打,當60歲的喬丹練習罰球時投了一顆麵包後,藉機當著他的面酸「你老了。」

此外米勒也表示自己的「GOAT」並非多數人心目中的喬丹和詹姆斯(Lebron James)2選1,「我從小是看喬治(Paul George)長大,他才是我的GOAT,所以喬丹對我來說,就是個在看我訓練的凡人而已。」但也說:「跟他見面絕對很酷,他的聲音跟電視上一模一樣,也一直在講垃圾話,所以我和他度過了很愉快的時光。」

或許是米勒在試訓時的膽識過人,讓喬丹最終欽點這名在NCAA 場均18.8分、8.2籃板、2.1助攻的新星,成為今日選秀會上,溫班亞瑪(Victor Wembanyama)下的第二人。

