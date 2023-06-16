格鬥巨星不僅揍倒熱火吉祥物 還被控試圖性侵女子

麥葛瑞格9日將邁阿密熱火吉祥物伯尼（Burnie）打倒在地。（美聯社）

數家美國媒體今天報導，一名女子指控34歲愛爾蘭格鬥天王麥葛瑞格（Conor McGregor）上周在邁阿密觀看美國職籃NBA總冠軍賽 事期間對她施暴，並試圖性侵 她。

美國運動媒體ESPN和TMZ Sports引述這名女子的委任律師信件報導，她聲稱9日在卡西亞中心（Kaseya Center）舉行NBA總冠軍系列賽邁阿密熱火與丹佛金塊的第4戰時，麥葛瑞格在洗手間「暴力」侵犯她。

這名女子指控麥葛瑞格「粗暴地親吻」她，還試圖強迫她進行數項性行為。

麥葛瑞格的律師利亞內斯（Barbara Llanes）傳送給法新社的聲明指出，麥葛瑞格否認所有指控。他寫道：「這些指控均屬不實。麥葛瑞格先生不會被嚇怕。」

邁阿密警方僅願意證實，其特殊被害人小組（SVU）正在調查11日通報的一起案件。

邁阿密警局提供給法新社的聲明表示：「調查仍在進行中，因此現階段無法提供更多資訊。」當中並未提到麥葛瑞格的名字。

邁阿密熱火與NBA均表示他們知道相關報導，並且正在進行調查。

麥葛瑞格9日在球賽現場的行為已因另一起事件受到關注，當時他在中場休息時間上場與邁阿密熱火吉祥物伯尼（Burnie）一起為止痛噴霧劑打廣告時，卻出手過重把伯尼打倒在地。

身穿伯尼玩偶裝的男子之後被送往當地醫院接受治療，在服用止痛藥物後於當晚出院。