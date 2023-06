NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

帶著聽牌優勢回到主場的金塊,克服全場三分球28投5中、以及上半場落後的困境,下半場靠著約柯奇(Nikola Jokic)獨拿19分,帶領金塊成功翻盤,最終以94:89擊退熱火,4勝1敗封王,也贏得隊史47年來首座總冠軍。

回到主場尋求封王的金塊,上半場卻面臨三分球嚴重失準的麻煩,團隊15投僅1中,加上阿德巴約(Bam Adebayo)勇冠三軍獨拿18分,熱火取得51:44領先優勢。

不過金塊沒有沉寂太久。約柯奇在第三節拿下9分,加上波特(Michael Porter Jr.)也貢獻7分,並且團隊防守將熱火命中率壓在36%,金塊逐步收復失土,三節打完追到1分差。

挾著追分氣勢,約柯奇和穆雷(Jamal Murray)雙人搭檔第四節再度啟動,兩人合力包辦球隊前面13分,加上穆雷助攻凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)飆進三分球,金塊一舉拉開7分領先。

陷入絕境的熱火還是只能找上「士官長」巴特勒(Michael Porter Jr.)。巴特勒連續轟進13分,一度讓熱火超前比分,但布朗(Bruce Brown)搶下關鍵進攻籃板放進兩分,又讓金塊取得超前;最後讀秒時刻,巴特勒發生要命傳球失誤,凱威爾波普穩穩把握兩罰機會。金塊拉開差距,而熱火接連搶投三分失手,無力回天。

The @nuggets are the 2022-23 NBA Champions! pic.twitter.com/8Kb1HZIkaj