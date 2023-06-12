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NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史首冠

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NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

記者蔡佳霖 ／綜合外電報導
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

帶著聽牌優勢回到主場的金塊，克服全場三分球28投5中、以及上半場落後的困境，下半場靠著約柯奇（Nikola Jokic）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火，4勝1敗封王，也贏得隊史47年來首座總冠軍。

回到主場尋求封王的金塊，上半場卻面臨三分球嚴重失準的麻煩，團隊15投僅1中，加上阿德巴約（Bam Adebayo）勇冠三軍獨拿18分，熱火取得51：44領先優勢。

不過金塊沒有沉寂太久。約柯奇在第三節拿下9分，加上波特（Michael Porter Jr.）也貢獻7分，並且團隊防守將熱火命中率壓在36%，金塊逐步收復失土，三節打完追到1分差。

挾著追分氣勢，約柯奇和穆雷（Jamal Murray）雙人搭檔第四節再度啟動，兩人合力包辦球隊前面13分，加上穆雷助攻凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）飆進三分球，金塊一舉拉開7分領先。

陷入絕境的熱火還是只能找上「士官長」巴特勒（Michael Porter Jr.）。巴特勒連續轟進13分，一度讓熱火超前比分，但布朗（Bruce Brown）搶下關鍵進攻籃板放進兩分，又讓金塊取得超前；最後讀秒時刻，巴特勒發生要命傳球失誤，凱威爾波普穩穩把握兩罰機會。金塊拉開差距，而熱火接連搶投三分失手，無力回天。

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