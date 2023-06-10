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簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

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簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

世界新聞網／即時報導
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

6月10日上午，阿根廷中國行主辦方官博宣布，梅西的私人飛機在北京落地。 「球王」正式開啟第八次中國行，此前他五次到訪北京，去年12月率阿根廷隊捧起大力神杯的梅西熱度更高，是毫無疑問的焦點。

梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。搜狐體育報導，是主辦方與梅西並未溝通清楚，梅西沒有帶阿根廷護照，而是帶了西班牙護照，無法免簽入境。經過機場工作人員緊急協調，2個小時左右辦好了加急簽證。

另據都市快報報導，梅西乘坐私人飛機到達北京，和他一起來的有他的「保鏢」德保羅以及大家熟知的球星迪瑪利亞、恩佐和帕雷德斯。

因為梅西是有雙重國籍的，同時持有阿根廷護照和西班牙護照。

根據修訂後的《中華人民共和國政府和阿根廷共和國政府關於便利雙方旅遊人員簽證協定》及《中華人民共和國政府和阿根廷共和國政府關於便利商務人員簽證手續的協議》，中阿兩國自2017年6月15日起為符合條件的兩國公民辦理十年有效、多次入境的旅遊和商務簽證。截至目前，中國與152個國家締結互免簽證協定。中國公民持所適用的護照前往這些國家短期旅行通常無需事先申請簽證。

但這次來的時候，因為沒溝通清楚，梅西沒帶阿根廷護照，帶的是西班牙護照。好在經過緊急辦理，大概過了兩個小時左右，梅西的加急簽證辦好了。梅西還給北京機場邊檢的工作點贊，辦好手續，梅西走出機場坐上大巴，等著的球迷喊著：梅西梅西！

梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截...
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

梅西 簽證 北京

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