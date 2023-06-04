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MLB／大谷翔平8局敲致勝二壘打 教頭讚摸透投手想法

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平敲出致勝二壘打。(美聯社)
大谷翔平敲出致勝二壘打。(美聯社)

大谷翔平以為的保送沒出現，下一球反倒掃出一支致勝二壘打，幫助天使以2：1擊敗太空人隊，避免在四連戰遭到橫掃，總教練尼文（Phil Nevin）大讚這個關鍵打席，大谷摸透投手的想法。

大谷此役4打數1安打，前3打席空手而歸後，第8局在1：1、一壘有人時站上打擊區，面對投手馬頓（Phil Maton），大谷在1好3壞時的第5球，一顆74.9哩的曲球削到好球帶，大谷沒出棒，一度以為自己有機會獲得保送，但主審比出好球判決，大谷繼續打擊，下一球的結局更好。

面對又一顆曲球，大谷這次掃向右外野的深遠飛球，直擊全壘打牆，這支二壘打送回天使的超前分。

尼文大讚大谷在這個打席的表現，「馬頓是全聯盟面對左打的佼佼者，但大谷很清楚他的想法，那是個很出色的打席。」

天使在系列賽前3戰都輸給太空人，三場比賽的得點圈共計34打數只有6安打，打擊率1成76；今天的致勝安打，也不是出現在得點圈有人的情況，尼文就說：「我知道這不是得點圈安打，但也算很接近了。」

太空人 天使 大谷翔平

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