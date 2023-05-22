皇馬巴西球員遭對手球迷辱罵是猴子 球團提刑事告訴

皇家馬德里隊巴西籍前鋒小維尼修斯上周末比賽期間，遭對手球迷種族歧視辱罵。(新華社)

西班牙甲級足球聯賽皇家馬德里隊巴西 籍前鋒小維尼修斯上周末比賽期間，遭對手球迷種族歧視 辱罵。皇馬球團今天向西班牙檢方提出刑事告訴，並稱這起事件是「仇恨犯罪 」。

法新社報導，小維尼修斯（Vinicius Jr.）現年22歲，是巴西國腳前鋒，皇馬（Real Madrid CF）昨天在瓦倫西亞隊（Valencia CF）主場比賽時，他遭到地主隊支持者針對，最後犯規被驅逐出場。瓦倫西亞終場以1比0擊敗皇馬。

事發時，小維尼修斯站到球門後，對著觀眾席指著明顯在辱罵他的始作俑者。下半場賽事因而延誤了幾分鐘。裁判在賽後報告中寫道，有一名球迷對小維尼修斯喊「猴子、猴子」。

在賽末傷停補時期間，小維尼修斯與瓦倫西亞球員杜洛（Hugo Duro）發生口角時攻擊對方，被裁判驅逐出場。

對此，皇馬球團今天發表聲明指出：「皇馬強烈譴責昨天針對我隊球員小維尼修斯的事件。」

皇馬球團聲明表示，球團認為這次辱罵「構成仇恨犯罪」，已向檢方提出刑事告訴，以調查事實並追究責任。

在這之前，小維尼修斯在西甲已屢次遭到針對，受到種族歧視辱罵，這次在瓦倫西亞主場的事件是最新一起。