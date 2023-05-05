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MLB／重金買的左投不能投 球迷：洋基是傷兵垃圾場？

記者陳宛晶／即時報導
洋基隊砸下6年1.62億美元簽下的左投洛登，然而他因傷不斷推遲的歸隊時程。（美聯社）
洋基隊砸下6年1.62億美元簽下的左投洛登，然而他因傷不斷推遲的歸隊時程。（美聯社）

洋基隊砸下6年1.62億美元簽下的左投洛登（Carlos Rodon），何時可以披上條紋衫出賽？他本人回應：「我不知道」，面對一而再、再而三推遲的歸隊時程，球迷忍不住嘲諷：「洋基是成為專收潛在受傷球員的MLB垃圾場了吧！」

洛登在春訓先發1場後，就因左臂拉傷進入傷兵名單，這部位的傷勢已經復原、不會感覺到任何疼痛，但洛登找不回原本的投球手感，經過3位專家診斷結果為下背部慢性發炎，將在下周進行可體松注射治療。

被問到能否在7月回歸，儘管洛登表態對傷情樂觀，但他不想設下歸隊時間表，「當我的身體告訴我，我可以投球，所有人都有共識我可以投球，到了那時，我就會開始投球，我當然也想現在就能為球隊投球。」

加上5日以4：5輸給光芒隊在內，洋基戰績17勝16敗、居美聯東區墊底，洛登看不見的歸期，讓球迷看了也不太開心，有人留言：「讚喔！所以他今年不會投球了，對吧？」、「這已經是災難合約了」、「凱許曼（Brian Cashman，洋基總經理）砸錢前有看過體檢報告嗎？」、「帕瓦諾（Carl Pavano）2.0」。

洋基 MLB

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