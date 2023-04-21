MLB／官網先發投手戰力榜 投手大谷排第二贏打者翔平

大聯盟官網公布第一次的先發投手戰力榜，天使隊「二刀流」大谷翔平排第二，在打者榜也列前十名。（Getty Images）

大聯盟官網公布第一次的先發投手戰力榜，根據投手實力及近況進行排名，天使 隊「二刀流」大谷翔平 獲選第二名，僅次於洋基隊柯爾（Gerrit Cole），值得一提的是，大谷翔平在打者戰力榜也榜上有名。

大聯盟官網召集所屬專家進行投票 ，針對先發投手的投球能力還有成績，並考量近況以及過往成績，做出本季第一次的先發投手戰力排行。

柯爾位列本季先發投手戰力榜第一，原因是雖然未拿過塞揚獎，但過去兩度票選第二，加上曾拿下美聯勝投王、三振王等實績，更重要的是今年球季先發4場全勝，防禦率僅0.95，28.1局投出32次三振。

投手大谷排到第二名的高位，即使前一場對紅襪因為下雨只投了2局，但他今天將再次站上投手丘，本季出賽4場2勝0敗，防禦率0.86，21局投出27次三振，橫掃球（Sweeper）已經成為他剋制打者的招牌武器。

打者翔平則輸給投手大谷，在先前的打者戰力榜中，作為打者的大谷翔平被排在第七名，雖然剛開季表現不錯，不過近期打擊率跌破3成來到2成69，本季至今出賽18場，有4轟、11分打點。