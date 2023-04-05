MLB／大谷翔平6局8K奪首勝 投到111球是自願的

大谷翔平5日先發拿下首勝。(路透)

天使 隊日籍好手大谷翔平 5日再次雙刀出鞘，投手大谷以111球力投6局、8次三振僅失1分，打者翔平也貢獻1安打、1分打點，幫助天使隊以4：3擊敗水手隊，大谷翔平在本季第二場先發拿下首勝，續投是他自願的。

大谷翔平5日擔任「先發第3棒、投手」，剛開賽連續投出2次保送，中間夾著一次暴投，接著就被蘇亞雷茲（Eugenio Suarez）敲出1分打點安打，不過跑者佛蘭斯（Ty France）搶攻本壘時出局，大谷再用連2K解圍。

天使隊2局上大物捕手歐霍普（Logan O'Hoppe）的兩分砲，將比數超前，加上7局上楚奧特（Mike Trout ）、大谷翔平各敲出帶有1分打點安打，也讓7局下即使水手隊追加2分也不至於影響結局。

投手大谷5日前半段控球有些狀況，全場出現4次四壞保送、2次觸身球，第3局更一度因此讓對手攻占滿壘，不過第4局開始借助一次雙殺，只面對最低消的9名打者，總計投111球退場，有64顆好球，被敲3支安打，但也有8次三振，防禦率0.75，拿下本季首勝。

前5局投完大谷用球數已來到93球，是可以退場的球數，不過他說：「當然有這個選項，不過因為明天休兵，我選擇繼續投，總教練有問我『可以嗎？』我回他『可以』。」

志願續投後，天使隊也順利贏球讓大谷收下首勝，他表示：「個人覺得第一場比賽投得比較好，不過投得不好的比賽還可以撐到6局，我認為這點滿不錯的。」

另外，打者翔平則是2打數1安打，另外兩打席都獲得四壞保送，有1分打點，賽後打擊率為2成86。