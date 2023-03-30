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MLB／洋基5：0完封巨人 賈吉擊出本季首支陽春砲

體育新聞組／即時報導
賈吉擊出MLB本季首轟。（歐新社）
賈吉擊出MLB本季首轟。（歐新社）

不負上個球季美聯MVP的封號，MLB洋基隊史上第16任隊長賈吉（Aaron Judge）在新球季30日開幕初登場，就擊出MLB本季第一支全壘打，協助洋基隊以5：0擊敗巨人隊。

去年賈吉以62支全壘打打破馬里斯（Roger Maris）的單季美聯紀錄。他在一局下登場時，將巨人隊先發投手韋柏（Logan Webb）對他投出的第三球掃到中外野全壘打牆外。

巨人隊在剛結束的休賽期間曾試圖簽下賈吉，提出9年3.6億美元的肥約。驚動洋基大老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）連夜撥打國際電話，提出相等報價，才讓賈吉點頭穿上條紋球衣。

賈吉擊出MLB本季首轟。（路透）
賈吉擊出MLB本季首轟。（路透）

賈吉在周四賽前表示，「對我來說最重要的是贏球；我想去一個現在已經準備好贏球的組織。」「與我接觸過的所有團隊都處於『隨時可以贏球』的模式，這很棒。但之後就討論到未來的前景，這下還會有哪些選擇？」

他指出，「如果我要在某支球隊待上9年多，我希望身邊有一些現在就準備好的人，至少是前兩名球隊。如果能回到加州，離家人更近一點當然很好。但這座城市現在已感覺有點像是我的家鄉了。」

洋基 MLB 加州

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