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MLB／官網預測大谷翔平包MVP+塞揚 台美混血大物上榜

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。(路透)
大谷翔平。(路透)

繼ESPN之後，大聯盟官網公布2023年年度獎項預測，經過87位專家投票大谷翔平再次一個人占據兩個名額，美聯MVP、塞揚獎都出現他的名字，有機會成為史上第12位單季包辦兩獎的球員，但卻是唯一「二刀流」。

大聯盟官網指出，如果去年不是賈吉（Aaron Judge）的史詩級表現，大谷翔平早就拿到兩座MVP，今年還有機會挑戰三連霸，作為二刀流球星，他在過去兩個球季既是頂尖打者（80轟、OPS+151），也是王牌投手（ERA+156、K9值11.4）。

「而且很可能我們還沒見識到他的巔峰。」大聯盟官網記者哈里根（Thomas Harrigan）表示：「跟其他10位獲得美聯MVP投票者相比，大谷的得票數是壓倒性的高。」

美聯塞揚獎預測投手翔平入選，壓過柯爾（Gerrit Cole）等一票專職投手，去年球季大谷翔平就證明自己在投手丘上的能力，單季防禦率2.33、219次三振、被上壘率1.01，投了166局，尤其最後19場先發防禦率僅1.67，在塞揚獎票選排名第四。

ESPN的年度戰力預測時，也大膽預測大谷翔平有望包辦美聯MVP、塞揚獎，原因是去年球季就已具有競爭力，投球局數166局，只比塞揚獎得主韋蘭德（Justin Verlander）少了9局。

另外年度新人王方面則有台灣球迷熟悉名字出現，響尾蛇隊台美混血小將卡洛爾（Corbin Carroll）被看好在國聯破繭而出，曾是中華隊經典賽鎖定戰力名單的他，今年與球隊簽下8年1.11億美元延長合約。

大聯盟2023年獎項預測名單：

【美聯】

MVP：大谷翔平，天使

塞揚獎：大谷翔平，天使隊

新人王：韓德森（Gunnar Henderson），金鶯隊

最佳總教練：史奈德（John Schneider），藍鳥隊

【國聯】

MVP：索托（Juan Soto），教士隊

塞揚獎：伯恩斯（Corbin Burnes），釀酒人隊

新人王：卡洛爾（Corbin Carroll），響尾蛇隊

最佳總教練：梅爾文（Bob Melvin），教士隊

大谷翔平 投票 天使

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