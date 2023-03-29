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「谷鱒對決」起源大谷那通電話 天使總管：想再看10次

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。（美聯社）
大谷翔平。（美聯社）

今年世界棒球經典賽大谷翔平在冠軍戰後援登板再見三振掉「鱒魚」楚奧特（Mike Trout），這個夢幻劇碼是大谷主動讓它成真，天使隊總管梅納西（Perry Minasian）記得大谷請求上場的那通電話，而且還想看兩人再對決10次。

作為天使隊所屬球員，大谷翔平在加入經典賽日本隊時，球團給出的使用方針是「先發投手+指定打擊」，然而隨著日本隊不斷挺進，大谷撥了通電話給梅納西。

大谷翔平想要取得後援出賽的同意，梅納西說，那是通Face Time電話，「我跟他說，『我對你的信任跟其他人一樣，如果這是你想做的，也覺得沒什麼問題，那我支持。為了實現你的目標，我會是第一個舉手支持的人』。」

梅納西也透露，大谷翔平在電話中透露想要擊敗美國隊、成為世界第一的渴望，「翔平很希望能夠對戰那樣的打線，希望拿下冠軍。選手的生涯是有限的，所以想要體驗的事情就去體驗，擁有這樣的權利是很重要的。」

天使隊這次共有10位球員打經典賽，分布在8個國家，梅納西表示，就連沒去的球員，也不少人深夜僅盯賽事，「大家都很想在這樣的舞台出賽。」

經典賽冠軍戰最後打席是兩位世界頂尖球員的較量，大谷翔平、楚奧特都是天使隊球員，梅納西當然也很有感觸，「這對世界棒球很好，我還想再看10個打席，那應該會更刺激，我很驕傲，因為我們的球員有好的表現。」

大谷翔平 天使 經典賽

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