經典賽／日媒評AB組最佳9人 張育成最佳一壘手、大谷DH

2023世界棒球經典賽中華隊與荷蘭之戰，中華隊張育成2局下敲出滿貫全壘打。（記者余承翰／攝影）

日本 雅虎今天選出經典賽A、B組預賽最佳9人以及3名投手，張育成獲選最佳一壘手，是榜上唯一的中華隊球員。

內文指出張育成7安並列全隊最多，且都是第一次揮棒就擊出，可能是因為對國際賽投手不熟悉，所做出的調整。

內文也回顧張育成的表現，「4場比賽都是四棒一壘手，打擊率4成38，能在關鍵時刻展現定勝負的能力，包含對義大利 的追平2分砲、對荷蘭的滿貫砲。」

A、B組最佳九人：

捕手 梁義智（韓國）打擊率4成、2轟、5打點

一壘 張育成（台灣）打擊率4成48、2轟、8打點

二壘 葛蘭丁寧（Robbie Glendinning，澳洲）打擊率3成75、2轟、6打點

三壘 孟卡達（Yoan Moncada，古巴 ） 打擊率3成53、1轟、5打點

游擊 羅培茲（Nicky Lopez，義大利）打擊率5成、0轟、7打點

外野 吉田正尚（日本） 打擊率4成17、0轟、8打點

外野 努特巴爾（Lars Nootbaar，日本）打擊率4成29、0轟、3打點

外野 近藤健介（日本） 打擊率4成67、1轟、5打點

DH 大谷翔平（日本）打擊率5成、1轟、8打點

A、B組最佳投手

投手 山本由伸（日本）4局0失分8K

投手 朴世雄（韓國）6局0失分9K

投手 羅梅洛（Miguel Romero，古巴）6.2局0失分10K