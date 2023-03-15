經典賽／C組3隊2勝1敗大亂鬥 美國隊存淘汰風險

藍鳥新秀洛培茲的3分砲為加拿大奠定勝基。（美聯社）

前幾日剛結束的世界棒球經典賽A組賽事，出現了四隊戰績相同，最後一場賽事才確定晉級隊伍的景象。當球迷認為這是百年難得一見的巧合時，C組賽事今天過後竟又面臨相同亂戰！

位在C組的加拿大 隊，本屆賽事以MLB頂級新秀為組成核心，如費城人隊小將史基洛（Noah Skirrow）便在今日對陣哥倫比亞比賽中表現優異，先發五局僅被擊出兩支安打無失分。打線方面，位列守護者隊新秀第四名的奈勒（Bo Naylor）幫助加拿大隊首開紀錄，藍鳥新秀第14名洛培茲（Otto Lopez）則以三分砲為球隊奠定勝基，終場，加拿大以5：0完封哥倫比亞。

C組另一場比賽，由墨西哥 隊迎戰英國 隊。開賽前，英國普遍被認為是小組最弱球隊，但他們在首戰面對美國隊時曾一度領先，更在前日爆冷擊敗哥倫比亞，獲得經典賽首勝，實力不容小覷。本場比賽，英國維持不俗戰力，一路和墨西哥糾纏到最後，墨西哥才靠著原是牛棚捕手的威爾森（Alexis Wilson）關鍵安打，以及先發投手沃克（Taijuan Walker）四局好投，以2：1驚險勝出。

在經歷了五隊互有勝負的情況後，C組呈現出詭譎多變的情勢，墨西哥、美國、加拿大皆以2勝1敗位居小組第一，而哥倫比亞以1勝2敗緊追其後，僅有1勝3敗的英國確定遭淘汰。