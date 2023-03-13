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經典賽／波多黎各封鎖以色列 締史上首場完全比賽

記者陳宛晶／即時報導
波多黎各先發投手里昂面對以色列5.2局送出10次三振，聯手牛棚締造完全比賽。( 路透)
波多黎各先發投手里昂面對以色列5.2局送出10次三振，聯手牛棚締造完全比賽。( 路透)

波多黎各13日在世界棒球經典賽寫下歷史，里昂（José De León）的5.2局好投領銜，讓以色列的所有攻擊數據留下一片空白，波多黎各提前在8局以10：0擊敗以色列，4任投手聯手寫下經典賽史上第一場完全比賽。

里昂具備5年大聯盟資歷，累積在3隊出賽22場（6場先發），取得4勝1敗、防禦率8.44，去年季外剛與雙城隊簽下小聯盟合約，今天在經典賽場上投出人生巔峰

里昂以64球吃下5.2局、送出10次三振，被敲安打、保送留下一片空白，開啟波多黎各的完全比賽挑戰；里歐斯（Yacksel Ríos）在第6局兩出局後接手投球，狄亞茲（Edwin Díaz）、昂德伍德（Duane Underwood Jr.）各負責1局，都未讓以色列摸到一壘壘包。

波多黎各在比賽前段就攻勢連連，兩出局後連兩人上壘，貝茲（Javier Baez）的二壘打帶2分打點，羅沙里歐（Eddie Rosario）的二壘打再挹注1分；2局下赫南德茲（Enrique Hernandez ）二壘打掃回2分，李維拉（Emmanuel Rivera）三壘打再掃回單局第3分。

波多黎各在狹著6：0領先，在第5局發動另一波攻擊，貝茲先敲二壘打，隨後1次故意四壞、1次四壞保送擠成滿壘，林多（Francisco Lindor）的二壘打清壘，8局下赫南德茲的安打，將雙方差距擴大到10分，一棒結束比賽。

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