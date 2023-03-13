佐佐木朗希觸身球擊中捷克選手 專程送小熊餅乾賠罪

日本隊佐佐木朗希（左）在對捷克隊的比賽中，失投擊中捷克打者艾斯卡拉的左膝蓋，事後佐佐木朗希提了兩袋零食去向對方賠罪。（圖取自instagram.com/rouki.sasaki）

日本 隊「令和怪物」佐佐木朗希11日在經典賽對捷克隊的比賽中，失投擊中捷克打者艾斯卡拉的左膝蓋，令他當場痛苦倒地。根據佐佐木朗希的IG，他親手提了兩袋零食去向對方賠罪。

日媒「日刊體育」報導，佐佐木朗希今天在Instagram發布與艾斯卡拉（William Escala）的微笑合影，以及「日本，握手，捷克」的表情符號，身旁艾斯卡拉的手上提著兩大袋零食。

艾斯卡拉也在底下留言說，「謝謝你，朗希！祝福日本隊在剩下賽事一切順利」，以及「捷克，握手，日本」的表情符號。

11日在世界棒球經典賽與捷克隊交手時，佐佐木朗希投出時速162公里的直球，命中艾斯卡拉的左膝，他當場痛得倒地久久不起。日本隊當天最終以10比2擊敗捷克隊，拿下首輪第三勝。

賽後，效力於樂天集團旗下千葉羅德海洋隊的佐佐木朗希帶著樂天出品的「樂天小熊餅」等兩大袋零食，親自去向艾斯卡拉賠罪。

日本隊的官方IG帳號也發了兩人合照，寫道「為了向在與捷克之戰中被觸身球打到的艾斯卡拉選手致歉，帶了樂天的零食」。

粉絲紛紛留言稱讚說，「這就是運動家精神」，有人說「全都是樂天的零食，不虧是你」。

還有粉絲說，佐佐木朗希當天走下投手丘前，就已經脫帽向艾斯卡拉致意，現在又專程去賠罪，展現出他真摯的個性。

捷克隊總教練哈丁（Pavel Chadim）也表示：「哇，真的太紳士了。日本的文化、觀眾繼續令人驚嘆。這證明了為何他是一名超級巨星。他特地花時間前來，還送給艾斯卡拉簽名球。這是尊重對方的表現。」