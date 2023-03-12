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經典賽／大谷翔平首轟就是3分砲 日7:1勝澳 挺進8強

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(左)轟出3分全壘打。(美聯社)
大谷翔平(左)轟出3分全壘打。(美聯社)

日本在世界棒球經典賽B組完全主宰戰場，今天不讓澳洲有喘息機會，大谷翔平首局就轟出致勝3分砲，一路領先到終場以7：1獲勝，成為本屆賽事首支4連勝球隊，以分組龍頭進入8強。

日本打線面對澳洲先發投手薛瑞夫（Will Sherriff），開路先鋒努特巴爾（Lars Nootbaar）首局首打席保送，2棒近藤健介安打，接著大谷把70.7英里曲球轟上東京巨蛋中右外野看台，個人經典賽首轟出爐。

2局上，日本攻勢再起，中野拓夢、努特巴爾、近藤接連安打攻下兩分，拉大到5分領先。

澳洲投手群狀況不穩，4局上中村悠平安打後，連續3次保送奉送1分，5局上又出現兩次保送，中村二壘打攻下全隊第7分；澳洲前兩戰對南韓、中國大陸一共攻下20分，此役只有5支安打，打到9局下終於破蛋，戰績2勝1敗。

日本先發投手山本由伸投4局，用60球完成任務，面對13人次只被揮出1支安打，飆出8次三振，無失分奪勝。

日本投手群動用5人上陣，高橋奎二中繼兩局，大勢、湯淺京己投1局，3人合計只被3安、無失分；髙橋宏斗9局下登板，被澳洲指定打擊霍爾（Alex Hall）轟出中右外陽春砲，投手群全場送出13次三振。

大谷今天2打數1安打，兩次四死球包括1次故意四壞，攻下4分打點，被三振1次；他打完B組4場比賽，合計12打數6安打，包括1支全壘打、3支二壘打，打擊率高達5成，攻下8分打點、跑回5分，還被保送7次，也吞下3次三振。

日本在B組4場比賽依序以8：1勝中國、13：4勝南韓、10：2勝捷克、7：1勝澳洲，合計打出38：8，將於16日繼續在東京巨蛋進行8強賽。

影片來源：YouTube Fox Sports

澳洲 日本 南韓

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