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經典賽／三轟炸翻義大利 中華隊大逆轉狂迎首勝

記者蘇志畬／台中即時報導
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第六棒吉力吉撈·鞏冠（左）八局下半擊出三分炮。記者黃仲裕／攝影
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第六棒吉力吉撈·鞏冠（左）八局下半擊出三分炮。記者黃仲裕／攝影

面對大聯盟球員滿滿的義大利隊，中華隊也有大聯盟級打線回應，林子偉開局炸出陽春砲，6局下張育成轟出追平兩分彈，到8局下中華職棒大聯盟全壘打王吉力吉撈・鞏冠再補上三分砲擴大領先，終場就以11：7擊敗義大利隊，維繫晉級希望。

1局下林子偉的一發陽春砲，棒打義大利隊先發投手卡斯特拉尼（Ryan Castellani），瞬間引爆洲際球場歡呼聲，也是中華隊在本屆賽事第一次領先對手。

2局上義大利隊靠著單局3支安打攻下2分，也將先發投手江少慶打退場，不過旅美21歲小將鄭宗哲扛住壓力，在2出局二壘有人時，敲出適時安打，一棒追平比數。

3局下中華隊追擊，開局張育成二壘打、吳念庭一壘打，無人出局攻占一、三壘，1出局後陳傑憲安打、王柏融接連安打，各有1分打點，加上江坤宇的三壘滾地球造成失誤，一口氣攻下3分，取得領先。

開賽至今，中華隊經歷領先、落後、追平到再次領先，然而4局上義大利隊掌握第二任投手王維中亂流，單局4支安打加上1次保送，一輪猛攻打回4分，反取得1分領先；5局上再從陳冠宇手中攻下1分。

中華隊打線從第4局開始被伍德（Stephen Woods Jr.）壓制，現場氣氛靜默、緊繃，不過6局下終於打開破口，1出局後林立保送，2出局後張育成無情開轟，一發中右外野兩分砲，讓比數追平，中華隊重回戰局中。

7局下「餅總」林岳平更展現兩次神調度，1出局一壘有人時，選擇由成晉代打王柏融，果真敲出安打延續攻勢，下一棒江坤宇敲安變滿壘後，又由范國宸代打鄭宗哲，結果敲出帶點運氣的內野安打，敲回超前分，中華隊本場第三度領先。

8局下乘勝追擊 ，張育成保送、吳念庭安打後，吉力吉撈・鞏冠一棒將球掃出中外野全壘打牆，這發三分砲為中華隊取得4分領先，為比賽定調。

呂彥青在5局登板後，為中華隊守住2局沒再掉分，也等來逆轉機會，拿下勝投；終結者宋家豪則是在8局上提前上場，加上投完第9局，總計1.1局僅被敲1支安打，沒有掉分，拿下救援成功。

世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第六棒吉力吉撈·鞏...
世界棒球經典賽在台中洲際棒球場舉行中華對決義大利的比賽，中華隊第六棒吉力吉撈·鞏冠八局下半擊出三分炮。記者黃仲裕／攝影

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