我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／開放後報復性消費 中國人最愛吃這一樣

真的需要備妥100萬元 才能安心退休嗎？

NBA／收生涯第100次大三元 約柯奇：會刷數據就很容易

聯合新聞網／ 即時報導
約柯奇獲得生涯第100個大三元。 (路透)
約柯奇獲得生涯第100個大三元。 (路透)

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在28日對陣火箭隊比賽中，只打三節就繳出14分、10助攻、11籃板，達成生涯第100次大三元里程碑，擠身史上第6人，帶領球隊以133：112獲得勝利，賽後受訪時，還以幽默的口吻回擊外界對他「刷數據」的批評。

約柯奇已連兩季拿下年度MVP，本季至今更上一層樓，成為新一代「大三元製造機」，卻也引來球評柏金斯（Kendrick Perkins）批評，表示他的成就來自「刷數據」。這名前NBA中鋒表示，就和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）會刻意搶籃板一樣，約柯奇也會「刷助攻」，「當他發現有大三元機會時，就會開始找機會傳球、獲得那些助攻。」

而約柯奇顯然聽到了這段話，在更衣室受訪時，當他被記者問到：「在NBA獲得第100次大三元，對你來說代表什麼?」時，約柯奇面無表情地回應：「你知道的，當你在刷數據的時候，這很簡單。」間接地表示對柏金斯言論不以為然。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）賽後則力挺子弟兵，「我想，所有金塊粉絲都不該把他的才能視為理所當然，我也正讓自己不要這樣想。他是個獨特的人，不在乎名譽，只想要為這支球隊帶來第一座冠軍。」

金塊目前以44勝19負位列西區第一，而約柯奇個人則繳出24.8分、10助攻、11.7籃板的場均大三元數據，極有可能挑戰MVP三連霸。

NBA

上一則

布萊恩空難照片外流 洛杉磯郡賠遺孀2885萬和解

下一則

足球／世界盃單屆踢進史上13球 法國傳奇射腳方登辭世

延伸閱讀

NBA／快艇全場25次失誤不敵灰狼 衛少加盟後一勝難求

NBA／快艇全場25次失誤不敵灰狼 衛少加盟後一勝難求
NBA／生涯首度遭驅逐 泰托姆拿詹皇誤判事件戲謔

NBA／生涯首度遭驅逐 泰托姆拿詹皇誤判事件戲謔
愛黛兒爆情定NBA王牌經紀人 今夏將辦婚禮

愛黛兒爆情定NBA王牌經紀人 今夏將辦婚禮
NBA／公鹿老闆售股25% 球隊市值35億史上第2高

NBA／公鹿老闆售股25% 球隊市值35億史上第2高

熱門新聞

厄文(左)與唐西奇。(路透)

NBA／厄文壓哨上籃太神奇 唐西奇：讓我看得笑開懷

2023-02-24 07:47
湖人隊畢斯利(中)進攻。(路透)

NBA／雙巨頭打不到30分鐘照贏球 戴維斯：新陣容很不錯

2023-02-24 06:07
高雄17直播鋼鐵人林書豪（右）與新北國王林書緯（左）昨晚在新莊體育館熱鬧上演兄弟對決，兩人在上半場多次對位。記者余承翰／攝影

PLG上演林家兄弟對決 林書豪謝謝球迷對弟弟的支持

2023-02-28 09:24
林書豪回憶當年與布萊恩的小故事。(歐新社)

NBA／憶布萊恩突約凌晨練球嚇一跳 林書豪這問題至今無解

2023-02-22 18:37
維金斯(右)。（Getty Images）

NBA／勇士再傳壞消息 維金斯因「家庭因素」無限期離隊

2023-02-24 20:54
洛杉磯郡將賠償已故NBA籃球巨星布萊恩的遺孀凡妮莎2885萬美元。圖為布萊恩和凡妮莎在2018年的舊照。(美聯社)

布萊恩空難照片外流 洛杉磯郡賠遺孀2885萬和解

2023-03-01 09:48

超人氣

更多 >
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」
蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」

蔡天鳳與現任丈夫是青梅竹馬 15歲被前夫「中途奪愛」
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變