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布萊恩空難照片外流 洛杉磯郡賠遺孀2885萬和解

中央社洛杉磯1日綜合外電報導
洛杉磯郡將賠償已故NBA籃球巨星布萊恩的遺孀凡妮莎2885萬美元。圖為布萊恩和凡妮莎在2018年的舊照。(美聯社)
洛杉磯郡將賠償已故NBA籃球巨星布萊恩的遺孀凡妮莎2885萬美元。圖為布萊恩和凡妮莎在2018年的舊照。(美聯社)

洛杉磯郡將賠償已故NBA籃球巨星布萊恩的遺孀凡妮莎2885萬美元，將雙方訴訟案和解。凡妮莎控告該郡人員，將布萊恩父女遭遇直升機失事的可怕照片外流。

路透社報導，布萊恩（Kobe Bryant）和13歲女兒吉安娜（Gianna）2020年元月26日與另7人共搭直升機時失事，墜落在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）。

生前效力洛杉磯湖人隊的布萊恩18次入選全明星賽，5次拿下NBA總冠軍，2020年進入名人堂。

凡妮莎（Vanessa Bryant）事後指控趕到事故現場的洛杉磯郡警方和消防隊員，拍下了布萊恩等人血肉模糊的可怕照片，並對外流出，包括出示給一家酒吧的顧客看，於是對洛杉磯郡提出侵犯隱私告訴。

凡妮莎聘請的律師路易．李（Luis Li）說：「布萊恩太太向行為醜陋者勇敢究責的訴訟今天獲得了成功結果，她為丈夫和女兒而戰，也為社區裡在家人亡故後受到類似不尊重對待的所有人而戰。」

路易．李證實，和解金共計2885萬美元，包括聯邦陪審團先前因認定洛杉磯郡警方和消防隊員已侵犯凡妮莎隱私並造成她情緒折磨所判給她的1500萬美元。

在同案為洛杉磯郡辯護的律師哈希莫爾（Mira Hashmall）則對「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）說，和解方式「公正合理」。

洛杉磯 隱私 NBA

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