我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

播報到一半嚇哭 CNN記者土耳其直播遇強震畫面曝光

美台高層國安對話馬拉松會談7小時 顧吳現身AIT總部

旅美前投手王建民 無辜捲桃花劫 法官判免賠

台灣新聞組／台北22日電
台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)
台灣之光王建民無端捲入醫美名醫的婚外情案，遭求償千萬元。(本報資料照片)

曾是旅美投手王建民衰捲官司，被提告介入台南知名醫美醫師蕭嘉蓉婚姻，被蕭女丈夫王文哲醫師告進法院求償1000萬元台幣，因事件發生在10多年前且沒有積極證據，官司還王建民清白判他免賠。

鏡週刊報導，提告的蕭嘉蓉老公王文哲，去年才是外遇遭老婆活逮，還經法院判賠，如今反告妻與王建民有外遇，無端把王建民扯入他們夫妻的婚姻糾紛。

據報導，王建民遭控介入別人的家庭，對象是台南知名醫美女醫師蕭嘉蓉，她親自穿比基尼泳裝展現豐滿上圍及水噹噹的皮膚，在南台灣相當知名，但蕭女三年前發現丈夫有外遇，丈夫不止有小三還有小四，憤而控告丈夫求償1000萬元；丈夫不甘被訴，反過頭來提告妻子與王建民外遇，要王建民與她連帶賠償1000萬元。

報導指出，王建民遭控在2014年間在美國大聯盟效力時期，與蕭嘉蓉透過Viber互傳曖昧簡訊，蕭女丈夫指控，王建民還於2014年及2015年返台時與蕭嘉蓉多次共赴台南及高雄等地旅行，兩人也互贈高貴禮物。

據報導，王建民對這起官深感無奈，指他與蕭嘉蓉及蕭的丈夫都認識，雙方的通訊對話，純屬朋友之間的閒聊或打諢；至於他從美國返回台灣的期間與蕭嘉蓉見面都是為了醫療目的，至於蕭女丈夫所指的旅行，僅是他趁回台就診空檔短暫外出，雙方完全未逾越正常社交範圍，正當往來不應被曲解為婚外情。蕭嘉蓉也強調，與王是基於醫病、球迷、球員及朋友間正常往來，並沒有逾越一般社交範圍。

事後，蕭嘉蓉反控丈夫有小三及小四，與許姓及李姓女病患發生婚外情，其中一件還遭她回家直擊活逮捉姦在床，她2案向丈夫及小三小四共求償2000萬元後，目前正在打離婚官司。

報導稱，台南地院法官審理認為，王建民與蕭嘉蓉在2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無何男女情愫或親密交往舉止，沒逾越一般社交行為範圍判決王建民免賠。

王建民曾於2006到2007年連續兩年，在洋基隊拿下19勝，被紐約媒體封為「沉默的王牌」，於2010年球季開打前加盟華盛頓國民隊，至佛羅里達的訓練基地養傷、復健，在酒吧認識一名台裔美籍的邱姓女子，兩人交往時由於王隱瞞身分，彼此還以「大樹及無尾熊」互稱，王建民曾召開記者會，坦承發生婚外情。

王建民。（圖／CITIZEN提供）
王建民。（圖／CITIZEN提供）

王建民 洋基

上一則

史上第一人 「冰上美人魚」智利泳將橫渡南冰洋2.5公里

延伸閱讀

妻外遇前中將 夫暴瘦15公斤獲賠15萬

妻外遇前中將 夫暴瘦15公斤獲賠15萬
MLB／40歲韋蘭德挑戰300勝 官網：棒壇最後1人

MLB／40歲韋蘭德挑戰300勝 官網：棒壇最後1人
曾控Baby是小三 黃曉明前女友秀裸身換衣影片 胸罩脫了

曾控Baby是小三 黃曉明前女友秀裸身換衣影片 胸罩脫了
多倫多市長請辭 認了和小37歲女下屬婚外情

多倫多市長請辭 認了和小37歲女下屬婚外情

熱門新聞

劉思慕對於攝影師將他與另一名亞裔男孩放在一起說他們長得相似，感到這是對亞裔的不尊重。(擷自推特)

劉思慕動怒發聲：亞裔長得都一樣？NBA名人賽爆歧視

2023-02-19 11:57
一名觀看超級盃的網紅，因支持的老鷹隊輸球，在眾友人面前氣得將電視砸了。（截圖自Instagram／＠Funnymike）

NFL／超級盃酋長逆轉勝老鷹 他暴怒在眾人面前砸了電視

2023-02-15 08:33
麥克朗展現勁爆體能。(路透)

NBA／「拯救灌籃大賽的男人」 麥克朗瘋狂4灌震撼全場

2023-02-18 23:32

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實

中國38歲「國寶級童星」陳晨驚傳驟逝 好友悲痛證實
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車

拜登突訪基輔大揭祕 捨棄平常總統專機 轉乘10小時火車
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼