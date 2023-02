因漫威電影《尚氣與十環傳奇》走紅的華裔男星劉思慕 ,昨日受邀參加NBA 名人賽,然而活動中卻出現意外插曲,引發種族歧視 爭議,也讓劉思慕頗為不悅。

NBA賽事都會安排與現場觀眾互動的鏡頭,昨日也有一項「誰長得像名人」的趣味活動,然而,當螢幕上打出劉思慕的照片時,現場鏡頭卻對準一名亞裔男孩,只是許多人認為這名男孩與劉思慕長得一點都不像,反倒像是在強化「所有亞洲人都長得一樣」的刻板印象。

➤➤➤NBA名人賽/「尚氣」劉思慕轟4分球 普侯斯大秀球技

活動結束後,劉思慕就在個人推特表達了反感,他說「這一點都不酷」。

後來他又發文,表示在整個活動中,NBA舉辦方非常的專業,他只是對這位攝影師有意見;而他也強調自己不是不尊重被拍到的男孩,「他很好看,我們只是長得不一樣。」

I had a great time but this wasn't cool https://t.co/8ZXUUvBk7W