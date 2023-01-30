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澳網／男單封王 約克維奇卻不確定何時擺脫傷勢

中央社／ 墨爾本30日電
約克維奇在澳網封王後，排名重返世界第一。（美聯社）
約克維奇在澳網封王後，排名重返世界第一。（美聯社）

塞爾維亞網球名將約克維奇30日捧著29日到手的第10座澳洲公開賽金盃供媒體拍照時表示，希望一個月左右就能夠重回球場，但「不能確定」腿部傷勢多快可以康復。

中央社引述法新社報導，35歲的約克維奇（Novak Djokovic）30日在澳洲維多利亞州首府墨爾本（Melbourne）總督府（Government House）庭園捧起剛到手的第10座澳洲公開賽金盃拍照，被問到腿傷，以及何時再登球場時說：「我不確定，接下來幾天會進行一些身體健康檢查，然後才能夠多說一些，才能夠瞭解情況。」

儘管澳網賽前拉傷左腿筋，他仍先在暖身賽阿得雷德國際網賽（Adelaide International）封王，帶傷拚戰澳網期間時而不適，尤其在前幾輪時，甚至一度沒有練球就上場迎戰。

他30日表示：「就目前而言，我還是報名一個月後的杜拜網球錦標賽（Dubai Tennis Championships）。我希望自己數周後能夠回到球場。再看看吧，你們會知道的。」

約克維奇澳網10度稱王後，誰是「史上最偉大球員」（Greatest of All Time, GOAT）的論戰再起。

路透報導，儘管此一論戰恐將沒完沒了，但若以大滿貫金盃數定奪，如今22次贏得大滿貫賽冠軍的約克維奇追平西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）紀錄，使得競逐此一封號的戰線延伸到將於歐洲春季登場的法國網球公開賽。

約克維奇縱然叱吒墨爾本球場（Melbourne Park）的藍色硬地場地，法網羅蘭蓋洛斯球場（RolandGarros）的紅土場地堪稱「蠻牛」納達爾禁區。

這個封號另一位候選人瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）生涯曾獲20座大滿貫冠軍，已經退休的他在Instagram上向約克維奇致賀說：「難以置信的功業，再一次！」

36歲的納達爾返西班牙養傷，頻繁傷勢持續摧殘他的職業生涯。不過他有信心，5月逐鹿第15座法網金盃之前有足夠時間擺脫攪局澳網的臀傷。

約克維奇儘管澳網期間曾經腿傷不適，他幾乎毫無懸念將再接再厲爭奪第23座大滿貫金盃。

「我想，我身體裡頭對體育運動、對比賽的熱情之火持續旺盛地在燒著，我認為那是我之所以仍然能夠把自己推向極限的動能。」

儘管職業球員的日常有時無趣，約克維奇說：「但我知道一直有一個更遠大目標，一顆引導星，可以這麼說，這座獎盃就是其中一顆引導星，是我一直以來努力想要達成的。」

美國女網好手小威廉絲生涯囊括23座大滿貫單打冠軍，已經封拍的她無緣追平傳奇球星寇特（MargaretCourt）寫下的史上24座大滿貫冠軍紀錄。喬科維奇和納達爾的韌性則凸顯出男子球員在最輝煌階段的後期仍有繼續盡情揮灑的空間。

29日封王的約科維奇氣勢如虹，稱霸網壇之路彷彿近在咫尺。他賽後表示：「我真的不想止步於此。我無意在此停駐。」

約克維奇 澳網 納達爾

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