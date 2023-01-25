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澳網／第10冠倒數 約克維奇跨季26連勝闖4強

記者曾思儒／即時報導
塞爾維亞名將約克維奇。（新華社）
塞爾維亞名將約克維奇。（新華社）

尋求澳網第10冠的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），8強壓軸戰碰俄羅斯羅布雷夫（Andrey Rublev）再過一關，他以6：1、6：2、6：4過關，生涯第10度晉級澳網4強。

世界第5的約克維奇，今天碰世界第6的羅布雷夫掌握全場，5度遭遇破發危機全部瓦解，全場沒遭破發下以直落3拍下對手，讓羅布雷夫大滿貫最佳成績仍停在8強。

只花2小時又3分鐘晉級，賽後先親吻手掌再以手掌拍拍地板的小約滿意說，今天狀況十分好，面對強風和勁敵也能執行作戰策略。

過去9次晉級澳網4強，小約奪冠率是百分百，去年他因未接種新冠肺炎疫苗無法入境澳洲，錯失挑戰4連霸機會，今年重返墨爾本打出跨季26連勝，離第10座澳網金盃和第22座大滿貫只差2勝。

賽後小約也在場中訪問被問到打進4強後的完美表現，他在全場鼓譟下笑說：「我會試著在場上打出好表現。」

35歲的小約4強將遭遇美國保羅（Tommy Paul），他表示對手近期打出亮眼表現，將全力準備這場4強賽。

保羅今天在「內戰」4盤拍下同胞黑馬謝爾頓（Ben Shelton），生涯首度打進大滿貫4強；另場4強賽將由希臘名將西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）對決俄羅斯卡查諾夫（Karen Khachanov）。

澳網 俄羅斯 約克維奇

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