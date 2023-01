網球／大坂直美宣布懷孕 暫別網壇 2024年復出

日本網球名將大坂直美 (Naomi Osaka)今天在社群媒體上傳一張胎兒超音波照片,宣布她已懷有身孕,將暫別網壇一段時間,直到2024年才會復出。

大坂直美在推特及Instagram上寫道:「這幾個月離開這項運動(網球),確實使我對自己畢生致力的這項運動有了新的熱愛及理解。我了解到人生非常短暫,我不要把每一時刻視為理所當然,每天都是新的祝福與冒險。」

她寫說:「我知道,我對未來有許多期待,一項我期待的事情是,我的孩子將會觀看我的某場比賽,且會告訴別人『這是我的母親,哈哈』。」

此外,大坂直美還寫道:「對我而言,2023 年將會是充滿課題的一年,我希望自己將在明年初見到大家,因為我2024年將會在澳洲(澳網 )。無盡地愛著你們大家。」

美國媒體報導,大坂直美現年25歲,她的男友是饒舌歌手科迪亞(Cordae),兩人於2019年開始約會至今,大坂直美正懷著兩人的第一個孩子。

大坂直美曾登上世界球后,但近年因為傷勢等原因成績大幅滑落。她自去年9月後就沒參加過比賽,已退出今年澳網,媒體紛紛臆測她的網球生涯可能告終。

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I