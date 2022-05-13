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NBA／哈登下半場熄火挨轟 安比德：他不再是火箭的哈登

記者劉肇育／綜合報導
安比德表示哈登已經不再是當年在火箭的那個球員，而是轉型為組織者。Getty Images
安比德表示哈登已經不再是當年在火箭的那個球員，而是轉型為組織者。Getty Images

76人12日在主場以9分差距不敵熱火後，系列賽以2：4遭到淘汰出局，對於今年在備受期待的情況下最終卻無緣東區冠軍賽，下半場進攻熄火一分未得的哈登（James Harden）也成為眾矢之的，不過他也強調今年夏天將會執行選擇權，並在下賽季盡可能幫助球隊變得更好。

在前一場比賽慘敗給熱火35分後，76人今天回到主場背水一戰依舊打得相當辛苦，尤其在第三節進攻熄火僅攻下15分讓熱火奠定勝基，其中主力得分手哈登在上半場攻下11分後，下半場卻是一分未得，且還寫下生涯首場出賽40分鐘以上但卻0罰球的紀錄，成為76人反撲無力的主因之一。

談到下半場只有2次出手、一分未得，哈登賽後也直言，球隊下半場的攻勢有持續運作，只是球一直沒有來到他的手中，在被問到是否下賽季還會續留76人時，他則說：「我會留在這邊，並盡可能做任何事情來幫助球隊取勝，讓球隊變得更強大。」

至於總教練瑞佛斯（Doc Rivers）也強調，不該用這場比賽來成為批評哈登的理由，「我不想把這場比賽當作對哈登的批評，我們取勝靠全隊，輸球也是全隊的責任，我們本賽季有很多令人分心的事情，甚至一直缺少陣中第二好的球員，也沒有太多人覺得我們能處在現在這個位置上。」

而安比德（Joel Embiid）在談到搭擋哈登的表現時也說：「自從我們得到他之後，大家都期待他打出火箭時的表現，但他已經不再是當年的那個球員，他更多時候扮演的是組織者的角色，我認為他可以打得更有侵略性，我們其他人也是一樣，無論是哈里斯（Tobias Harris）、馬克西（Tyrese Maxey）還是其他替補們。」

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