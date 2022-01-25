MLB／得票率77.9% 紅襪老爹歐提茲入列名人堂

歐提茲。（美聯社）

美國棒球作家協會（BBWAA）25日宣布，紅襪隊傳奇球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）成為唯一經票選通過的2022年MLB 名人堂新成員。他的得票率為77.9%。

46歲的歐提茲第一次入圍 就被選中，讓BBWAA不致出現連續兩年無人出線的窘境。他也是2012年紅人游擊手拉金（Barry Larkin）之後第一位單獨贏得票選的球員。

席林（Curt Schilling）獲得的票數未達75%門檻，在最後一年失去入列名人堂的機會。此外，遭禁藥醜聞纆身的邦茲（Barry Bonds）和克萊門斯（Roger Clemens）也在第10年也是最後一年未獲BBWAA青睞。

雖然歐提茲是第58位名人堂成員，也是2014年以來第14位，但最特別之處在於他是唯一一位首次入圍就獲選的「貨真價實」的指定打擊。於2014年也是首次入圍就獲選的「重傷害」湯瑪斯（Frank Thomas），生涯擔任指定打擊的比率為56.4%；在入圍最後一年獲選的馬丁尼茲（Edgar Martinez）的比率為71.4%，都不如歐提茲在2408場比賽中有84.2%機率擔任指定打擊的比重。

歐提茲雖被稱指在2003年匿名的禁藥調查中測試出現陽性反應，但他在MLB的13個球季中從未在正式檢測中呈現陽性。

他入選10次全明星賽，拿下7次銀棒獎，生涯打擊三圍0.286/.380/.552 ，整體攻擊指數（OPS+）141，541支全壘打居歷史第17位，632支二壘打排名史上第12位，有1768個打點、2472支安打和1319次保送（歷史第41位）。

歐提茲的表現在季後賽 特別出色。在2004年為紅襪隊打破所謂的「山羊詛咒」中發揮重要作用，另外還幫助紅襪隊在2007年和2013年奪冠。在85場季後賽中，他擊出22支二壘打、2支三壘打、17支全壘打、61個打點和51個得分。

在紅襪隊史上最重要的季後賽、2004年美聯冠軍戰對陣洋基隊的系列賽中，歐提茲在7場比賽中打出3支全壘打和11分打點，31個打數有12支安打，打擊率0.387，並在第4場和第5場比賽擊出再見安打。

另外6人在去年12月經資深委員會投票選出，分別是：卡特（Jim Kaat）、奧力瓦（Tony Oliva），以及已故的佛勒（Bud Fowler）、哈吉斯（Gil Hodges）、米諾索（Minnie Minoso）和奧尼爾（Buck O’Neil）。他們都將在2022年7月24日在紐約州庫珀鎮舉行的入列儀式上獲得表彰。