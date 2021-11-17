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彭帥在哪裡？大坂直美加入聲援 直嗆審查不OK

中央社╱綜合報導
大坂直美。（歐新社資料照片）
大坂直美。（歐新社資料照片）

中國網球女將彭帥日前指控被權貴性侵後音訊全無，日本籍前球后、四座大滿貫冠軍得主大坂直美17日推文說彭帥的事讓人「震驚」，還說審查很不OK，希望彭帥和她家人都好。

24歲的大坂直美在推特（Twitter）向110萬追蹤者寫了簡短聲明，並附上在社群媒體獲廣大迴響的主題標籤「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）。

大坂直美寫道：「我最近聽到網壇有人在揭露性侵過往後音訊全無。無論如何審查都是不OK的。我希望彭帥和她的家人一切安好。」

35歲的彭帥曾在溫布頓錦標賽和法國公開賽奪下女子雙打冠軍。她這個月初在社群媒體微博上貼文，稱與現年75歲的中國國務院前副總理張高麗有多年不倫關係，並控對方「玩完想不要就不要了」。

這是全球反性騷、反性侵的「#我也是」（#MeToo）運動首次衝擊中共高層，但彭帥的發文很快被刪除，她也從此下落不明。

世界女子職業網球協會（WTA）日前呼籲，針對彭帥所言進行「全面、公平、透明且不遭到審批的調查」。

WTA主席賽門（Steve Simon）告訴「紐約時報」（The New York Times），他們得到的消息是，彭帥「安全且未受到人身威脅」。

而當今球王、塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），法國女將柯爾妮（Alize Cornet），大滿貫賽女單18冠得主、美國退役球星艾芙特（Chris Evert）等網壇人士也已出面聲援彭帥。

中國方面仍對彭帥之事保持沉默，中國網球協會也未應法新社要求，對此事做出評論。

中國網球女將彭帥日前指控被權貴性侵後音訊全無。（本報資料照片）
中國網球女將彭帥日前指控被權貴性侵後音訊全無。（本報資料照片）

彭帥 中國 社群媒體

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