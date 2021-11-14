NBA球星坎特關心中國人權 始於籃球營家長一句話

NBA球星坎特批評中國用金錢收買他人噤聲。（圖取自twitter.com/celtics）

NBA 球星坎特上網公開力挺台灣 、香港、藏人和維吾爾人，還穿上特製球鞋開嗆中國 ，近日他接受CNN專訪時，娓娓道來他為何覺得需要大談人權，以及他如何看待NBA的回應。

波士頓塞爾蒂克的土耳其裔美籍中鋒坎特（Enes Kanter）10月下旬推文寫道：「習近平與中國共產黨，得有人給你們上一課，我永遠不會為了說實話而道歉，你們收買不了我，嚇不了我，不能讓我閉嘴。放馬過來！」

坎特（Enes Kanter）近日接受有線電視新聞網（CNN）主播艾曼普（Christiane Amanpour）專訪。

坎特回憶，今年夏天他在自己辦的籃球營裡碰到一名家長對他說：「你是很棒的人，總是在談土耳其發生的侵犯人權問題，但你為什麼隻字不提維吾爾人？你是個偽君子。」

這段話打擊了坎特，他承諾對方會深入研究維吾爾議題，之後還延伸研究西藏、香港和台灣，這些地方發生的事令他「心碎」。

坎特說：「有這麼多運動員、演員、歌手和這麼多人擁有平台，可以談論世界上許多問題。但只要提到中國…他們就會退縮，因為他們太在乎錢、生意還有代言。對我來說，人權和拯救人們的生命才是最重要的。」既然大家都怕事，他就要成為挺身而出的第一人。

坎特親自聆聽這些人的經歷，而不是只看了幾段YouTube影片；其中一名「集中營」倖存者告訴坎特她被強暴、虐待了多少次，還談到關於強摘器官和監視器的案例。坎特說：「當我聽到這些故事，我相信是神給了我這個平台，來為無法出聲的無辜民眾發言。」

坎特認為「中國明顯在用錢收買他人閉嘴」，但他的想法就跟他的推文內容一樣：「我不在乎你的代言合約、你的錢、你在做的種種商業交易，如果你侵犯人權，我就得說些什麼。」

現在騰訊已取消所有塞爾蒂克隊的轉播。坎特說，他10年來不斷批評土耳其的不正義，都沒人來警告，一批評中國，就有NBA的人跳腳。

上月坎特在紐約尼克隊主場麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）出賽，穿著寫有「西藏自由」（Free Tibet）字樣的球鞋。坎特回憶當天開場前，有兩名NBA的人來找他說：「你得把鞋脫了，我們求你。」NBA人員憂心遭到禁播，但坎特以自己有言論自由，且未違反NBA規定為由回絕。

坎特說：「其實是NBA造就我今天會這麼做。因為球團高層或聯盟總裁都會說，他們鼓勵球員想說什麼就說什麼。身為球員的我們，被賦予自由為世上正在發生的不公不義及蔑視人權發聲。所以，是聯盟給了我這個權利。」

坎特表示，他曾私下和NBA高層與聯盟總裁席佛（Adam Silver）見面，席佛表示支持他的言論自由。但坎特不知道這句話有幾分真實，因為NBA沒有公開聲明支持他。

對於NBA最大贊助商耐吉（Nike），坎特的批評亦是不遺餘力。他說，兩年前掀起「黑命關天」（Black Lives Matter）運動時，Nike率先出面力挺，也在美國支持「停止亞裔仇恨」、LGBTQ人士和拉丁裔，但一提到中國，Nike就默不作聲。

坎特也指控，Nike的利潤來自中國和其他許多國家的「奴役勞改營」（slave labor camp），這就是他在球鞋上寫下「現代奴隸制」、「Nike偽善」的原因。

Nike曾說，公司承諾生產過程符合道德且負責任，但未立即回覆CNN的置評要求。

在土耳其長大的坎特先前曾公開批評土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），土耳其已撤銷他的護照。坎特說，自己從2015年起就再也沒有見過家人；他也因為土耳其濫權而被列入「國際刑警組織」（INTERPOL）名單，無法經常離開美國。

現年29歲的坎特17歲那年到美國打高中籃球，靠「海綿寶寶」（SpongeBob）與玩咖日記（Jersey Shore）等美國電視節目學習英語，儘管沒有美國大學籃球的資歷，但他仍於2011年的NBA選秀被猶他爵士選為探花。

近來坎特屢次發文力挺台灣。12日他推文表示，「我們須『與台灣站在一起』（#StandWithTaiwan），支持台灣並捍衛民主」，還說「我們必須保持台灣自由與安全」、「台灣屬於所有台灣人民」。