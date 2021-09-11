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影／美網金盃少女 華人血統 每戰都是直落二

美網／天才少女「英國楊丞琳」奪冠 笑領250萬元獎金

記者曾思儒／即時報導
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努封后，寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（Getty Images）

美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努（Emma Raducanu）延續一盤未失成績，以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲（Leylah Fernandez），寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。

拉杜卡努首先恭喜對手兩周來打出許多好球，並預約未來在更多場決賽碰頭；她也感謝團隊和紐約球迷一路支持，再接下冠軍獎盃和250萬美金的冠軍獎金支票

世界排名僅150的拉杜卡努，因外貌酷似歌手楊丞琳，而被華人球迷封為「英國楊丞琳」。世界排名150的拉杜卡努，先從會外賽連勝三場進到會內賽，接續再連勝七場，且都是以直落二取勝，寫下連拿20局登頂的完美紀錄。

錯過金盃的費南德茲，賽後眼眶含淚，頒獎典禮更一度哽咽；她表示以自己表現為榮，同時感謝紐約熱情的球迷及家人，她笑中帶淚說：「希望接續幾年，我能變得更強壯！」

不同於女單決賽上演非種子的新面孔對決，美東時間12日下午4點登場的男單決賽由前兩種子碰頭，塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）挑戰年度四大滿貫都登頂的「全滿貫」霸業最後一步，將碰世界排名第二的俄羅斯名將梅德維夫（Daniil Medvedev）。

兩人過去八度交手，小約取得5勝3敗優勢。

美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努（Emma Radu...
美網女單決賽今天上演「天才少女」對決，18歲英國小將拉杜卡努（Emma Raducanu，右）延續一盤未失成績，以6：4、6：3拍下加拿大19歲小將費南德茲（Leylah Fernandez，左），寫下賽史第一位從會外賽到奪冠的驚人紀錄。（美聯社）

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