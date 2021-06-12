卡雷茨科娃法網女單奪冠 捷克40年來第一人

非種子選手捷克的卡雷茨科娃今天在法國網球公開賽，成為40年來首位摘下法網女單冠軍的捷克選手。(美聯社)

非種子選手捷克的卡雷茨科娃今天在法國網球公開賽，以6比1、2比6、6比4 力克俄羅斯對手帕芙尤申科娃，成為40年來首位摘下法網 女單冠軍的捷克選手。

卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）現年25歲，一年前女單世界排名還在100名之外，現為第33名，她長久以來被視為擅長雙打，2018年贏過法網及溫布頓女雙冠軍；去年法網女單進入16強，則是她之前單打項目的最佳成績。

卡雷茨科娃成為繼1981年的曼德利可娃（Hana Mandlikova）之後，第二位法網女單奪冠的捷克選手。

賽前已在紅土球場11連勝的卡雷茨科娃，首盤第一局丟掉發球局後，接下來回發球凌厲，讓大會第31種子帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）措手不及，頻頻失分，卡雷茨科娃連拿6局，只花31分鐘以6比1輕取。

帕芙尤申科娃在第二盤打得更加積極，一發贏球率提升，致勝球也變多，連拿前3局；5比2領先時雖然在換邊休息時間要求稍事治療背部傷勢，並為左大腿進行包紮，但幸無大礙，以6比2扳回一城。

第三盤前6局雙方平分秋色，不過第7局卡雷茨科娃的破發成為贏球關鍵，5比3領先後雖被追回一局，且遭對手化解3個冠軍點，但她冷靜以對，仍在第10局成功保發，成為法網近6年來連續第6位生涯大滿貫女單首冠得主。

女單決賽兩位選手都是第一次闖進大滿貫決賽，一些好手賽前或賽事途中紛紛因故不參加、意外落馬或退賽，例如女網世界排名第一、本屆法網女單頭號種子澳洲 的巴蒂（Ashleigh Barty）在第二輪打到第二盤時因傷退賽；美國 名將小威廉絲（Serena Williams）16強爆冷落敗；日本好手大坂直美則以心理健康為由，打完首輪比賽即宣布退賽；世界排名第3暨2018年法網女單冠軍的羅馬尼亞名將哈勒普（Simona Halep），更是早在賽前就因傷宣布不參加。