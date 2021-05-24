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NBA季後賽戰火炙烈 籃網、湖人最被看好

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NBA季後賽戰火炙烈 籃網、湖人最被看好

聯合新聞網 / 陳光立綜合報導
NBA季後賽正式開打，東西區16支球隊捉對廝殺，美國媒體紛紛展開預測，目前均看好東區的籃網隊，將與西區的湖人隊爭奪冠軍。果然籃網三巨頭合攻82分，首戰就輕取塞爾蒂克。 美聯社
NBA季後賽正式開打，東西區16支球隊捉對廝殺，美國媒體紛紛展開預測，目前均看好東區的籃網隊，將與西區的湖人隊爭奪冠軍。果然籃網三巨頭合攻82分，首戰就輕取塞爾蒂克。 美聯社

2020-21年NBA例行賽結束，緊接著是例行賽如火如荼進行。美國媒體近來紛紛撰文預測，包括最終決賽舞台的兩強對壘，目前為止各方仍看好洛杉磯湖人隊西區脫穎而出，東區則是累積「四巨頭」的布魯克林籃網隊，冠軍預測有人認為是湖人隊衛冕成功，也有電腦演算是布魯克林籃網隊，最終如何值得觀察。

在杜蘭特（Kevin Durant）傷癒復出、成功延攬哈登（James Harden）、葛里芬（Blake Griffin），厄文（Kyrie Irving）不再脫軌暴走後，布魯克林籃網隊可說是部署完備，機槍、大砲都有，直接瞄準總冠軍頭銜而來。綜觀下半季內容，籃網隊即便無「三星匯聚」，任何一人都能扛起大旗率軍揮進，加上哈登擺脫過往形象，包括公開聲稱願退居板凳，讓這支球隊洋溢團結氣氛，這也是奪冠要素，因此被媒體記者及電玩遊戲NBA 2K21演算將摘總冠軍。

NBA 2K系列向來有指標風向的意義，該遊戲鉅細靡遺描繪每一位球員特質，演算的結果經常登媒體頭版。此番，遊戲模擬結果籃網隊將擊敗湖人隊獲勝，杜蘭特為冠軍賽MVP。不過，電腦無法反映球員的真實狀態，這個變數在葛里芬身上。數據上，這位大前鋒擁有全面身手，在遊戲裡足堪稱為四巨頭，但征戰11年、歷經多次手術的他，已不是每個晚上砍20幾分的全明星，靠著38％三分球命中率與傳球刷存在感，所以最終籃網隊能否登頂，三巨頭還是四巨頭有關鍵影響，這是電腦演算不了的X因子。

籃網隊的葛里芬(中)被視為奪冠X因子，受到傷勢與多次手術影響，這位大前鋒已經失去...
籃網隊的葛里芬(中)被視為奪冠X因子，受到傷勢與多次手術影響，這位大前鋒已經失去對禁區的主宰力，在季後賽能否發揮能耐成第四位巨頭，將左右籃網隊奪冠機率。 美聯社

洛杉磯湖人隊方面，無法推算的是年齡、傷勢，以及卡盧索（Alex Caruso）。定位是板凳控衛的他，其實屢屢於關鍵建功，幫助湖人拿下不少場重要賽事，影響力超乎外界想像，有卡盧索在陣中的湖人隊防守效率值（ Defensive rating）是107.8，沒有卡盧索就變成101.7，封他是明星級藍領名符其實，能否推翻NBA 2K21計算結果，就在卡盧索身上。

進入生涯年的卡盧索份量舉足輕重，本季外線命中率達40％，與去年的33％相比有明顯進步。而在與金州勇士隊的附加賽上，他登場30分鐘再發揮價值，個人砍進14分、3次抄捷和一次阻攻，而且是湖人唯一能守柯瑞的大將。

湖人隊的卡盧索板(左2)凳出發屢建奇功，今年外線能力再升級，他被視為是湖人隊關鍵...
湖人隊的卡盧索板(左2)凳出發屢建奇功，今年外線能力再升級，他被視為是湖人隊關鍵角色，季後賽能走多遠就看他的防守功夫有多好。 美聯社

只要有健康的詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony David），我們都知道湖人隊是什麼級別的勁旅。相較於去年，球隊於深度、高度都因應升級，尤其足以升任第三巨頭的佐蒙德（Andre Drummond）入場，雖例行賽落得第七種子晉級，仍無損各界看好這傳統豪門的前景。

在各媒體分析撰文提到，籃網與湖人除了明星匯聚外，更像是矛與盾的對決。厄文、哈登和杜蘭特都是一等一的進攻高手，歷經兩年粹鍊的湖人則是防守勁旅。籃網的哈登有追逐生涯第一支冠軍戒指的企圖心，詹姆斯則肩負帶湖人奪二連冠、生涯第五冠的重責大任，以毒舌著稱的球評巴克利（Charles Barkley）直言，若今年湖人再奪一冠，願認證詹姆斯是NBA「最偉大球員」（Greatest of all time，GOAT），所以任何一邊都有不能輸的覺悟。

因球員傷勢影響，湖人隊今年戰績跌跌撞撞，最後落到第七種子晉級。不過，只要有詹姆斯...
因球員傷勢影響，湖人隊今年戰績跌跌撞撞，最後落到第七種子晉級。不過，只要有詹姆斯(中)在，對手無人敢小覷這支後段班王者，一般仍相信最終能殺上決賽舞台。 美聯社

當然，東西部仍有多支出色的隊伍，誰都無法預料上最終舞台的一定是籃網、湖人隊。密爾瓦基公鹿隊巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）擁兩屆聯盟MVP頭銜，卻一直拿不到總冠軍，本季加入哈勒戴（Jrue Holiday）陣容補強，他也將全力衝刺為公鹿拿下總冠軍獎盃。

NBA季後賽最新賽況

▪ 西區賽程：爵士vs灰熊、快艇vs獨行俠、金塊vs拓荒者、太陽vs湖人

▪ 東區賽程：76人vs巫師、尼克vs老鷹、公鹿vs熱火、籃網vs塞爾蒂克

湖人 NBA 布魯克林

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