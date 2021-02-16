澳網／大滿貫處女秀就闖4強 卡拉采夫為本屆大黑馬

卡拉采夫爆冷晉級四強。(Getty Images)

27歲才首度打進大滿貫會內賽，世界排名114的俄羅斯 男將卡拉采夫（Aslan Karatsev）的澳網黑馬旅程仍沒看到終點，今天他在先輸一盤下逆轉保加利亞好手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov），勇闖4強成為網壇第一人。

影片來源：YouTube Australian Open TV頻道

過往大滿貫從沒初亮相就晉級4強的選手，卡拉采夫今天締造新猷，且又是上演後來居上戲碼；前一輪他是先輸2盤上演大逆轉，今天面對18種子迪米特洛夫，他又以2：6讓出首盤，但接續把握住迪米特洛夫身體不適機會，以6：4、6：1、6：2連趕3盤，歷時2小時又32分鐘再度演出爆冷戲碼。

從會外賽一路挺進的卡拉采夫，晉級過程已經拍下3名種子，他認為今年澳網旅程充滿驚奇，但自己並非「黑馬」，他說：「這期卻讓人印象深刻，但我努力很久，只是現在有了成果。」

卡拉采夫4強賽肯定又要遭遇種子選手，尋求澳網第9冠的塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic），今天在中央球場壓軸戰將碰德國 名將澤瑞夫（Alexander Zverev），勝家就要和卡拉采夫爭決賽門票。