俄羅斯足球 協會今天表示,1960年在首屆歐洲國家盃足球賽射進關鍵球為蘇聯贏得冠軍的龐德 尼克(Viktor Ponedelnik)去世,享壽83歲。

1960年歐洲盃在巴黎舉行的決賽中,龐德尼克在延長賽時頭球破門,率蘇聯以2比1擊敗南斯拉夫。

他說:「那是我一生中最棒的時刻。」

