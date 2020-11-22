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網球／連克世界前3 梅德維夫年終賽奪冠

體育新聞組／綜合報導
梅德維夫逆轉汀恩奪下ATP年終賽冠軍，世界排名前三的球員在年終賽全敗在他拍下。（美聯社）
梅德維夫逆轉汀恩奪下ATP年終賽冠軍，世界排名前三的球員在年終賽全敗在他拍下。（美聯社）

ATP年終賽男單決賽，世界第四的俄羅斯「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev）以4：6、7：6(2)、6：4逆轉擊敗奧地利球星汀恩（Dominic Thiem）帶走冠軍。

ATP年終賽決賽22日在英國倫敦O2體育館進行，梅迪維夫全場轟出12記愛司（Ace），遠勝於汀恩的6記；雙方全場各僅被破發一次，戰況膠著。

汀恩才剛奪得今年美國網球公開賽男單金杯，他被各界看好有望成為第一位獲得ATP年終賽冠軍的奧地利選手，但卻被梅德維夫逆轉奪冠。

梅德維夫在小組賽先擊敗世界球王約克維奇（Novak Djokovic），四強戰擊敗世界第二的納達爾，決賽再打敗汀恩，寫下同一賽事同時重創世界前三好手的罕見紀錄，更是年終賽首見。

24歲的梅德維夫取勝後，成為戴維登柯（Nikolay Davydenko）之後首位贏得ATP年終賽冠軍的俄國選手，戴維登柯是在2009年奪冠。

梅德維夫賽後表示：「這是我最棒的勝利之一，3盤打了2小時42分鐘，對決一位了不起的選手。」他也不忘稱讚汀恩：「今年你贏得一座大滿貫賽金杯，你的表現傑出到令人難以置信。希望未來我們能在這樣的大場面賽事進行更多切磋。」

不過他最後更說：「我從不慶祝我的勝利，這是我該拿下的。」目前ATP年終賽，已經連續五年由網壇三巨頭以外的球員拿下冠軍。

梅德維夫逆轉勝，拿下ATP年終賽冠軍。（歐新社）
梅德維夫逆轉勝，拿下ATP年終賽冠軍。（歐新社）

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ATP年終賽決賽 梅德維夫擊敗汀恩奪冠

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