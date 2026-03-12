小S老公許雅鈞被爆私約正妹粉絲 女方打破沉默發5點聲明

許雅鈞（左）和小S(右)結婚多年。圖／摘自臉書

小S (徐熙娣)的老公許雅鈞日前遭爆私訊大S 的粉絲，還傳給對方大S出殯當天的照片，以證明自己身分，引發網友熱議，隨後許雅鈞發出聲明回應，表示自己是光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲，對於外界的毀謗並不在意，而該名女粉絲剛剛也打破沉默發聲了。

據「新浪娛樂」報導，疑似和許雅鈞互動的女粉絲在微博發出5點聲明，女粉絲表示和許雅鈞的所有交流，都是在和小S助理共有的3人群組中進行，內容僅限對大小S的支持和緬懷，絕無撩妹等不當內容，對於謠言她雖感到無奈和氣憤，但她更在乎不要因不實謠言，再次傷害到剛剛失去至親的徐家人，干擾他們的生活與安寧。

以下為聲明全文：

作為與許雅鈞先生有過正常聯絡的粉絲，我在此就近期的不實傳言做出以下澄清與聲明：

1. 關於聊天性質：我與許先生的所有交流，均是通過與小姐姐(小S女士)助理共同所在的三人工作群組進行，內容僅限對大小S姐妹的支持與緬懷，從未有過任何私聊或私下聯絡。所有對話公開、坦蕩，絕無任何媒體所渲染的「私聯」或「撩妹」不當內容。

2. 關於見面傳聞：從未有過任何私下約見、吃飯等安排，此類說法純屬捏造，是對正常粉絲溝通的惡意曲解。

3. 我的初衷：作為多年粉絲，我的出發點始終是在大S姐姐離世後，表達對她的追思、緬懷與支持，並對始終承載着姐姐精神繼續前進的徐家人(尤其是小S女士)給予鼓勵。能與家屬溝通表達心意，我僅心懷感恩。

4. 對傳謠者的態度：清者自清，濁者自濁。對於部分媒體與人士為博眼球而歪曲事實、拼接信息、製造對立的行為，我個人雖感無奈與氣憤，但更在乎的是不要因不實謠言，再次傷害到剛剛失去至親的徐家人，干擾他們的生活與安寧。

5. 誠摯呼籲：逝者已矣，生者如斯。大S姐姐最需要的是安寧，徐家人最需要的是空間。懇請大家停止傳播不賣信息，不要將關注點放在臆測與八卦上，更不要因此而攻擊其他無率的粉絲或家屬。讓我們將這份關注，化為對逝者的尊重與對生者的善意。

請勿傳謠，請勿信謠。多一分理解，多一分尊重。