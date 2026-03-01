「女神降臨」本尊現身 文佳煐看到這影片當場激動哭了

文佳煐穿著白色禮服現身。圖／讀者提供 李姿瑩

南韓 女星文佳煐今天在台北南港Legacy TERA舉辦「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day IN TAIPEI」粉絲見面會，她以一襲白色貼身短裙亮相，搭配飄逸長裙襬，在燈光映照下氣質出眾。她開場獻唱英國歌手Corinne Bailey Rae的「Like a Star」，溫柔嗓音瞬間抓住粉絲的心。隨後她以標準中文問候「大家好！我是文佳煐」，還用台語「多蝦」回應台下粉絲稱讚。

近來她主演的新片「後來的我們」上映，她也把握機會與粉絲分享拍攝心情。當她用中文詢問大家是否喜歡這部電影時，台下粉絲以韓文齊聲高喊「喜歡」，文佳煐一聽用中文俏皮回應「真的假的」。

曾主演「女神降臨」的她，繼1月訪台主持金唱片頒獎典禮後，相隔不到2個月又重返寶島。談及台灣美食，文佳煐笑說願意挑戰臭豆腐，還透露結束後想去吃火鍋，嬌嗔「其實現在很餓」。

活動尾聲，現場播放粉絲自製影片向她告白，文佳煐感動落淚，直說自己其實不常哭，在其他國家見面會也少有如此情緒起伏。她感性表示：「我真的是非常幸運的人，大家都明白我經歷過什麼，讓我很感動。我會繼續走正確的路，不讓大家擔心。」最後她更親自走下舞台，逐一向粉絲揮手道別，為這場「Dreamy day」寫下溫暖句點。

文佳煐推薦好書金句。圖／讀者提供 李姿瑩