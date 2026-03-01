「女神降臨」本尊現身 文佳煐看到這影片當場激動哭了

我的頻道

記者李姿瑩／即時報導
文佳煐穿著白色禮服現身。圖／讀者提供 李姿瑩
文佳煐穿著白色禮服現身。圖／讀者提供 李姿瑩

南韓女星文佳煐今天在台北南港Legacy TERA舉辦「MUN KA YOUNG FAN MEETING Dreamy day IN TAIPEI」粉絲見面會，她以一襲白色貼身短裙亮相，搭配飄逸長裙襬，在燈光映照下氣質出眾。她開場獻唱英國歌手Corinne Bailey Rae的「Like a Star」，溫柔嗓音瞬間抓住粉絲的心。隨後她以標準中文問候「大家好！我是文佳煐」，還用台語「多蝦」回應台下粉絲稱讚。

近來她主演的新片「後來的我們」上映，她也把握機會與粉絲分享拍攝心情。當她用中文詢問大家是否喜歡這部電影時，台下粉絲以韓文齊聲高喊「喜歡」，文佳煐一聽用中文俏皮回應「真的假的」。

曾主演「女神降臨」的她，繼1月訪台主持金唱片頒獎典禮後，相隔不到2個月又重返寶島。談及台灣美食，文佳煐笑說願意挑戰臭豆腐，還透露結束後想去吃火鍋，嬌嗔「其實現在很餓」。

活動尾聲，現場播放粉絲自製影片向她告白，文佳煐感動落淚，直說自己其實不常哭，在其他國家見面會也少有如此情緒起伏。她感性表示：「我真的是非常幸運的人，大家都明白我經歷過什麼，讓我很感動。我會繼續走正確的路，不讓大家擔心。」最後她更親自走下舞台，逐一向粉絲揮手道別，為這場「Dreamy day」寫下溫暖句點。

文佳煐推薦好書金句。圖／讀者提供 李姿瑩
文佳煐推薦好書金句。圖／讀者提供 李姿瑩

文佳煐跟粉絲暢談拍戲心情。圖／讀者提供 李姿瑩
文佳煐跟粉絲暢談拍戲心情。圖／讀者提供 李姿瑩

南韓

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

