「甄嬛傳」馬拉松成台灣過年盛事 BBC也「吃瓜」

孫儷主演「後宮甄嬛傳」春節期間馬拉松直播播不停。（圖／八大電視提供）

孫儷主演經典戲劇「後宮甄嬛傳 」在台灣的過年直播馬拉松邁入第5年，聊天室依舊湧入上萬名網友同步留言互動，「甄嬛陪過年」幾乎成了不少觀眾的固定儀式。第五輪播完後累計10天觀看數突破千萬，「皇上駕崩」情節依然是劇迷鎖定的不敗經典橋段，吸引最高同時在線人數72,475人「上香」哀悼。英國廣播公司（BBC）針對這一現象進行報導，並且分析在兩岸關係緊張的背景下，「後宮甄嬛傳」能在台灣維持高流行度的原因。

BBC報導，在台灣農曆新年期間，總是能聽到「賤人就是矯情！」、「終究是錯付了！」這些經典台詞響徹大街小巷。在2011年首波的清宮劇「後宮甄嬛傳」，在播出十餘年後，掀起新一波熱潮。根據八大劇樂部YouTube頻道觀察，2025年「後宮甄嬛傳」直播馬拉松平均在線人數為1萬7000人，2026年截至21日統計，累計10天觀看數已突破千萬，高達10,260,706，平均在線人數高達2萬4000人，比去年增加7000人。不過在兩岸關係緊張的背景下，「甄嬛傳」作為少數能在台灣維持高流行度的中國文化符號，其政治定位也引發討論。

劇粉馮緯丞身為綠營支持者，他坦言雖然政治立場堅定，但他能將藝術與政治分開，「這部劇在劇本上沒有偷渡統獨議題，單純從藝術角度出發，我不排斥。」他認為這並不衝突。

針對此現象，中國國台辦發言人朱鳳蓮曾表示樂見台灣民眾喜愛陸劇。然而，台灣陸委會則回應，台灣民眾擁有選擇影視作品的自由，並反擊「甄嬛傳」在大陸一度傳出被禁的傳聞，批評政治干預影視自由的做法無法獲得台灣人認同。

新加坡 國立大學政治系副教授莊嘉穎分析，「甄嬛傳」之所以能跨越政治藩籬，主因在於其拍攝於2011年，當時的敘事較多聚焦於人性與社會，而非現今強烈的統戰色彩。

莊嘉穎指出，中國現在稱台灣在「去中國化」，但台灣社會所謂的「去中國化」，更多是不認同中華人民共和國或中共 的詮釋，而非全盤否定中華文化。「我不覺得說，台灣有一個文化『去中國化』的問題，它就是人家可能喜歡中國文化一些不同的呈現，那這個可能有一些方面不符合，中共現在對於中國的詮釋或定義。」

台灣觀眾對「甄嬛傳」的長情也引發大陸網友的好奇，並在社群媒體小紅書上熱烈討論「真的會有那麼多人看嗎？」台灣網友則紛紛答疑：「有啊，剛剛廢后那裡同時在線5萬人」「昨晚甲奔(駕崩)真的好多人」「大家更熱衷一起看一起聊天&跟上新梗」「不知道為什麼這件事在台灣慢慢變成像是中秋節一定要烤肉一樣」；還分享台灣人喜歡的諧音梗：「嬛嬛推理出藥罐蓋子被下藥--名『甄』探」「年世蘭撞牆自盡--『年』在牆上」。大陸網友笑翻，真是兩岸「『嬛』球影城」一片和諧。