為什麼是我？34歲健檢竟發現罹癌 女星曝最難熬的日子

記者林怡秀／即時報導
林欣霈登上「聚焦2.0」分享抗癌心路歷程。圖／年代提供
女星林欣霈出道多年，出演「真愛找麻煩」、「莫非，這就是愛情」等多部熱門作品為人熟知。近日她登上「聚焦2.0」暢聊抗癌心路歷程，表示34歲那年決定送自己全身健康檢查作為生日禮物，沒想到竟意外診斷出惡性結節。

她坦言，健檢前只是覺得「非常累、很想睡」，沒有明顯不適，直到檢查發現多顆結節，且其中一顆已鈣化，醫師直言「不管結果好或壞都一定要開刀」，檢驗後更證實癌細胞已擴散至右側淋巴，只能連同部分淋巴一併切除。

回憶確診當下，堅強的她不想讓家人擔心，選擇獨自面對病情，看診、回診全程一個人完成，林欣霈直言最難熬的是那段等待開刀的日子，反覆問自己「為什麼是我？」她形容那一個月非常痛苦，直到手術前一天才終於轉念「既來之則安之，來什麼就解決什麼。」而生病也悄悄改變了她的生活習慣，生在嗜辣的家庭，在知名拉麵店能吃到8倍辣的她，術後只能調降辣度，笑說「沒有辣就好像沒在吃拉麵」。

此外，林欣霈也被診斷出輕度脂肪肝，讓身形纖瘦的她相當意外，醫師則提醒脂肪肝與外型無關，飲食習慣仍是關鍵。身兼芳療師的林欣霈則分享自己的舒壓與養生方式，透過薰衣草精油嗅吸搭配簡單肩頸拉伸，幫助放鬆情緒與助眠。她平時以高蛋白與綠拿鐵補充營養，自嘲「少量多餐，只好靠補充」。

癌細胞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

