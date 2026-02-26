朴贊郁出任坎城影展評審團主席 成影史首位韓籍主席

我的頻道

記者廖福生／即時報導
南韓導演朴贊郁出任本屆坎城影展評審團主席。（美聯社）
南韓導演朴贊郁出任本屆坎城影展評審團主席。（美聯社）

第79屆坎城影展今（26）日宣布，將由南韓導演朴贊郁出任本屆評審團主席。這項任命不僅為其個人創作生涯再添代表性里程碑，也使他成為影展近80年來，首位擔任此職的韓國電影人，對亞洲影壇而言別具象徵意義。

此外，朴贊郁亦是全球三大影展史上第2位韓國籍評審團主席，另一位則是2021年出任威尼斯影展評審團主席的奉俊昊。本屆朴贊郁將接替去年主席、法國影后茱麗葉畢諾許的職務，帶領評審團選出坎城影展最高榮譽金棕櫚獎。

朴贊郁作品以濃烈視覺風格與獨特敘事結構著稱，長年被視為坎城體系中具代表性的作者導演之一。早在2004年，他便憑「原罪犯」震驚坎城，最後奪得評審團大獎，隨後又以「蝙蝠：血色情慾」與「下女的誘惑」接連入圍主競賽單元，並於2022年憑「分手的決心」榮獲最佳導演獎。

影展主席艾瑞絲克諾布洛赫與總監提耶里弗雷莫在聯合聲明中指出，朴贊郁的創作力與影像美學為當代電影留下深刻印記，並表示能藉此機會向其藝術成就及韓國電影致敬，深感欣喜。本屆也是繼王家衛之後，相隔近20年再度由亞洲電影人擔任評審團主席。

朴贊郁去年憑影集「徵人啟弒」再度受到國際矚目，他對此回應表示感謝，並形容戲院的黑暗正是為了讓觀眾更清晰看見銀幕光影。他也幽默表示，能夠先獨自觀影、再與評審團閉門討論，這種「雙重且自願的封閉狀態」正是他最期待的經驗。

同時，他也提到，「在當前充滿對立與分歧的世界裡，人們能在戲院中共享呼吸與情緒，本身就是一種動人的集體連結」。

坎城影展 王家衛 威尼斯影展

