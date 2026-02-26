我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國兩會前夕 多位共軍將領遭罷免全國人大代表

勞勃狄尼洛鼓吹民眾抵抗總統 川普：有病、智商低

NONO陳宣裕遭控性侵害6女 高院4月23日宣判

記者王宏舜／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑，檢方不服而上訴，台灣高等法院今辯論終結，定4月23日宣判。資料照片。(記者王宏舜／攝影)
藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑，檢方不服而上訴，台灣高等法院今辯論終結，定4月23日宣判。資料照片。(記者王宏舜／攝影)

藝人「NONO」陳宣裕遭控強制猥褻、強制性交等7罪，士林地院僅認定1次強制性交未遂，判他2年6月徒刑。檢方不服而上訴，台灣高等法院辯論終結，定4月23日宣判。

除了本案外，台北地檢署另外偵辦3名告訴人指控遭NONO強制猥褻，但認為罪嫌不足不起訴，其中兩名告訴人聲請再議，台灣高等檢察署發回北檢續查，北檢移轉士檢偵辦，士檢仍認定罪嫌不足，2024年11月處分不起訴。兩名告訴人二度聲請再議，高檢署審查後認為士檢偵查不完備，發回續查，士檢2025年8月5日依強制性交、強制猥褻罪起訴陳。

士林地檢署起訴指出，NONO加入藝人吳宗憲所組的「憲憲家族」後知名度提升，2008年至2013年間利用自身知名度及工作機會結識被害人，對6名女子犯下3次強制性交、2次強制猥褻、2次強制性交未遂罪。

偵辦期間，NONO始終否認犯行，稱不認識被害女子，但有2名被害人清楚描繪出NONO住家樓中樓格局；同時，調查人員也發現6名被害女子互不相識，卻指證遭NONO以類似手法加害，NONO嫌疑重大。檢方認定NONO為私慾犯強制猥褻、性交等罪，品行低劣，對被害女子造成莫大危害，犯後否認犯行，態度迴避，無絲毫悔意，建請法院從重量刑。

但士院審理認為，有5名告訴人分別控訴遭陳強制猥褻、強制性交或強制性交未遂，但她們只陳述自己的部分，均未目睹陳對其他人的行為，不得互為補強的證據。而5人的敘述有瑕疵，與客觀事實不符，檢察官所提的直接或間接證據仍讓人懷疑，依「罪證有疑、利歸被告」原則，判無罪。

一審唯一認定有罪的，是NONO被控於2011年透過綜藝節目認識一名女子，他向女子要電話號碼後，提議開車送女子返家，卻將女子載至大稻埕河濱停車場，欲性侵女子遭抵抗而未遂。這名女子事後向親友透露自身經歷，親友在審理期間也證稱，聽她訴說案情時，感受到對方情緒明顯不同以往，士院認為女子指述可信。

被害女子擔心遭輿論指點或影響事業，未聲張或報警，見#MeToo運動才勇於揭露犯行，NONO在一審辯稱不認識對方，還說「不知為何女子要這樣說自己」，士院依強制性交未遂罪判他2年6月刑。　

世報陪您半世紀

上一則

無底洞狂要錢 SJ神童媽遭詐騙 自爆與父母失聯11年內幕

下一則

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

延伸閱讀

首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官

首名亞裔女性 林凱倫獲任紐約州高院上訴法庭法官
搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月
非裔提告郵差種族歧視、故意不送信 最高院駁回：不能告郵局

非裔提告郵差種族歧視、故意不送信 最高院駁回：不能告郵局
川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

川普當面嗆最高院 大法官全程這表情 灌水投資被CNN打臉

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡
銀行開戶要查公民身分？今日5件事

銀行開戶要查公民身分？今日5件事
艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了