男偶像被抓包戀愛ing…愛上超正人氣網紅 曬「同款」小物　

記者陳穎／即時報導
GOT 7隊長JAY B被抓包熱戀正妹網紅李采恩。圖／摘自IG
韓國論壇近日一則以「男偶像疑似公開放閃」為題的貼文，引爆網路熱議，男團GOT 7 隊長 JAY B（本名林在範）被點名就是男主角，有網友透過社群平台照片比對，質疑他與擁有約74萬粉絲的網紅李采恩（이채은）出現多項「過於巧合」的生活軌跡。

有網友整理出雙方各自上傳的照片，指出畫面中多次出現相同場景與高度相似構圖，不僅疑似在同一空間拍攝個人照，連餐桌上盛裝食物的碗盤款式也被認為一致，甚至帽子、手機殼等都被挖出「同款」。由於巧合次數頻繁，部分網友進一步揣測兩人是否已發展為同居關係。

此外，也有人翻出過往社群互動紀錄，指出李采恩曾按讚JAY B貼文，相關線索被部分粉絲解讀為「戀愛跡象」。不過，也有聲音認為僅憑社群互動與照片比對，難以斷定兩人實際關係，呼籲外界理性看待，避免過度揣測。

李采恩以「비바문（VIVAMOON）」之名活躍於社群平台，在時尚領域累積大批追隨者，是韓國知名網紅之一。JAY B則於2014年以GOT 7成員身分出道，除團體活動外，也積極推出個人音樂作品。據先前報導，他與所屬公司Mob Company的專屬合約已於去年12月結束，目前沒有經紀公司。

林瑞陽驚傳身體不適緊急返台動刀…妻張庭反應曝光

