沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

導演林孝謙（左）、編劇呂安弦多次合作都寫下亮眼成績。記者林士傑／攝影

台灣導演林孝謙攜手編劇呂安弦再度出擊，歷時多年推出電影「陽光女子合唱團」，不僅勇奪台灣影史票房冠軍，更一舉衝破新台幣6億元大關。林孝謙坦言，初期沒人看好，拍攝過程克服3大難關，甚至自掏腰包支付7位數音樂版權費，「所有人都說不會成功，但我還是要衝」。

兩人曾合作「比悲傷更悲傷的故事」，此次再度挑戰翻拍韓國經典之作，面對外界質疑與疫情 衝擊，他們憑藉對故事的熱愛與信念，打造出一部觸動人心的作品。

談及翻拍初衷，林孝謙笑說自己其實「哭點很高」，但當年看原作時卻被深深打動。不過籌備初期困難重重，業界普遍認為存在3大難題：「演員不好找、監獄不好拍、監獄題材不賣座」，幾乎每一步都充滿阻力。

呂安弦回憶，那段時間整整花了3年打磨劇本，最終在疫情期間迎來拍攝契機。最大挑戰之一是音樂版權昂貴，加上台灣鮮少有成功的音樂類型電影作為參考，風險極高。林孝謙坦言曾自掏腰包支付7位數版權費，「因為愛，但其實我也很怕，擔心把所有積蓄都賠光。」

為了讓故事更貼近台灣觀眾的生命經驗，劇本進行大量「在地化」調整。原作中某角色是摔角選手，台灣版則改編為由孫淑媚飾演的「菜市場歐巴桑」。導演也要求演員盡量素顏上鏡，呈現最真實自然的生活質感。

電影上映初期票房表現平穩，未見爆發。呂安弦笑說，當時在家嘗試「做法」，把供奉給金蟾蜍的糖果包裝拆開，沒想到隔天票房竟開始逆轉狂飆。林孝謙則理性分析，主因應是學生寒假檔期啟動帶動觀影人潮，但仍忍不住打趣：「票房這麼好，會幫金蟾蜍加餐。」