「富養家庭」12條家規引熱議 林逸欣親揭家庭內幕

林逸欣分享父母的家規。圖／摘自臉書

台灣女藝人林逸欣跟老公Tony結婚3年多，去年補辦婚宴，婚宴成長影片、伴手禮掀起熱議，也被形容是富養家庭。她近日上Podcast，揭露更多家庭背後的故事，另還曝光爸媽立下的12條家規，被網友推爆喊「值得學習」。

她上「老派少女上線中」談到教養問題，表示爸媽打造了很樂觀、很正向的環境，且負責接送她到任何地方，媽媽則自她就讀國小到高中的12年時間，天天送上親做的熱騰騰便當，讓主持人讚嘆「好偉大」。當她考上台師大音樂系，家人開車一起北上、協助整理宿舍，準備離開之際，她突然發現「真的要開始一個人出門了」，全家抱在一起痛哭。

上大學是她首次跟爸媽分開生活，因此爸媽特別叮嚀，列下像是「對於不喜歡的人，不要讓他有任何機會或誤會來喜歡你」、「在更衣室和洗手間都必須小心針孔」、「養成邏輯分類以整理保存重要的資料或照片」等共12點提醒，她感性表示陪伴爸媽的時間真的很珍貴，希望當女兒能再當久一點，才能好好陪伴家人。