「富養家庭」12條家規引熱議 林逸欣親揭家庭內幕

記者林士傑／即時報導
林逸欣分享父母的家規。圖／摘自臉書
林逸欣分享父母的家規。圖／摘自臉書

台灣女藝人林逸欣跟老公Tony結婚3年多，去年補辦婚宴，婚宴成長影片、伴手禮掀起熱議，也被形容是富養家庭。她近日上Podcast，揭露更多家庭背後的故事，另還曝光爸媽立下的12條家規，被網友推爆喊「值得學習」。

她上「老派少女上線中」談到教養問題，表示爸媽打造了很樂觀、很正向的環境，且負責接送她到任何地方，媽媽則自她就讀國小到高中的12年時間，天天送上親做的熱騰騰便當，讓主持人讚嘆「好偉大」。當她考上台師大音樂系，家人開車一起北上、協助整理宿舍，準備離開之際，她突然發現「真的要開始一個人出門了」，全家抱在一起痛哭。

上大學是她首次跟爸媽分開生活，因此爸媽特別叮嚀，列下像是「對於不喜歡的人，不要讓他有任何機會或誤會來喜歡你」、「在更衣室和洗手間都必須小心針孔」、「養成邏輯分類以整理保存重要的資料或照片」等共12點提醒，她感性表示陪伴爸媽的時間真的很珍貴，希望當女兒能再當久一點，才能好好陪伴家人。

先前談到家境，她自認還OK，「我覺得最富有的是充足的愛，爸媽花很多時間陪伴我們」，現在只要有空就會回台南娘家，老公也會陪著南下。

林逸欣(右二)與老公Tony(右)常回台南探望家人。圖／摘自臉書
林逸欣(右二)與老公Tony(右)常回台南探望家人。圖／摘自臉書
林逸欣從小在充滿愛的環境下長大。圖／摘自臉書
林逸欣從小在充滿愛的環境下長大。圖／摘自臉書

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00

