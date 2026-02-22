失言遭抵制…李千娜有工作了 全新身分曝光
台灣女藝人李千娜日前因電影「世紀血案」失言遭到抵制，工作接連取消，昨到屏東麟洛廟會演出，透露未來想投入編劇與影視製作，慢慢建立起屬於自己的品牌，完成真實呈現音樂、戲劇與文化故事的目標。
昨是大年初五，對她而言，農曆春節並非單純過節，而是回家，她說只要回到家和家人坐在一起，壓力與不開心彷彿瞬間消散，家就是最溫暖的避風港，今年先跟老公家人圍爐，初一回到台中、南投陪伴家人，沒有特別盛大的安排，「可以這樣簡單團聚，就很安心」。
她近年成立公司並經營YouTube頻道，堅持「做得真」的原則，希望能夠把自己的人生起伏與土地文化的故事說得更完整。現在的她懂得停下來呼吸與檢視自己，「用善良、用愛，把每一次邀請都當成一份信任」，希望在創作上更勇敢，也更溫柔、更堅定，用作品回應始終陪伴她的人，新希望則是自己與家人健康平安。
屏東麟洛「王爺奶奶回娘家」民俗盛事擁有200年的歷史，今年由麟洛郭家觀音菩薩舉行，李千娜形容這次到麟洛開工是種「回娘家重新出發」的感覺，也提到：「信仰是種很純粹的相信，相信會被保佑、相信會被看顧、相信努力會被看見，也是在低谷時仍然知道自己並不孤單。」她帶著百份紅龜粿到場發送，表示紅龜粿很有台灣味，也很親切，「紅代表喜氣，龜象徵長壽和平安」，祝福大家在新的一年平安健康、福氣滿滿。
